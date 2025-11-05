В Уфе показали, как проходят реабилитацию пациенты клиники БГМУ

Клиника БГМУ входит в топ-3 медучреждений страны по проведению первого этапа медицинской реабилитации. Отделение специализируется на помощи пациентам после сложных операций. Высокотехнологичное оборудование, профессионалы своего дела и психологическая поддержка – для оздоровления применяется комплексный подход.

Как после такого приветствия не почувствовать себя лучше? Каждое утро пациентов начинается с порции не только лекарств, но и комплиментов. Вскочить и побежать пока не получается, несмотря на такую мотивацию от персонала – реабилитация проводится пошагово. Руслану Мусину всего 21 год, на работу в клинику БГМУ он пришел летом, сразу после колледжа.

В дальнейшем, как получит высшее образование, молодой специалист себя видит в педиатрии. Направление, в котором черствым точно не место. За спиной инструктора по физкультуре Регины Хакимовой и колледж, и медицинский вуз, опыт работы медсестрой и чуть больше года в отделении реабилитации. Как и Руслан Мусин, она уверена: без слов поддержки настоящих медработников железные бессильны.

В отделении разработаны оригинальные методики тренировки. Программы разрабатываются под каждого пациента индивидуально. Восстановление здесь проходят после операций на сердце, позвоночнике, органах малого таза эндопротезирования крупных суставов. Наталье Шишовой 84 года – под чутким присмотром врачей, усердно тренируясь, она уже готовится к выписке.

Инструктор ЛФК Марина Волкова после окончания физкультурного вуза случайно оказалась в военном госпитале. Тогда делать первые шаги ей как молодому специалисту было сложно – сегодня она профессионал с опытом. Каждый день Марина Волкова принимает не меньше 20 пациентов.