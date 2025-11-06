От станка до передовой: рабочие из Башкирии о службе в зоне СВО

Коллектив сформировался дружный, друг другу помогаем. Нет такого, чтобы каждый был сам по себе. Мы тогда сразу уяснили, что там, куда отправимся после слаживания, важно товарищество и взаимная поддержка. Спецоперация многому меня научила. И не только навыкам бойца. Стал более сообразительным и общительным. Нет, замкнутым не был. Но важно уметь находить общий язык и не доставать товарищей праздной болтовнёй. Научился работать сообща. На передовой выявляются все недочёты, поэтому повышается внимательность. Но в целом ничего такого кардинального в моей жизни не изменилось. Ну разве что ещё раз повзрослел, спокойнее стал, вдумчивым. По крайней мере говорили, что я изменился, возмужал. Наверное, так и есть.

позывной «Кащей»