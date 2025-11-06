От станка до передовой: рабочие из Башкирии о службе в зоне СВО
Осенью 2022 года из Нефтекамска в зону специальной военной операции отправились двое рабочих с одного завода. О том, что они коллеги, мужчины узнали только во время боевого слаживания в Саратове. Перед отправкой на передовую они взяли себе позывные — «Кащей» и «Прибой».
Военнослужащие поделились с корреспондентом «Башинформа» своими воспоминаниями о том, как встретили новость об отправке на фронт. «Прибой» служит пулеметчиком, а «Кащей» — его помощником. За время службы земляки стали не просто однополчанами, а братьями.
«Кащей» рассказал, что не удивился, получив из военкомата повестку, и был готов снова надеть военную форму. На момент мобилизации ему было 20 лет. Он еще хорошо помнил будни срочной службы в армии.
Срочную службу я проходил в Ставропольском крае, в мотострелковых войсках. После демобилизации работал электрогазосварщиком. Когда велели явиться в военкомат, понял, что значит так надо. Стране была нужна помощь. Так что явился и был готов отправиться служить в зону СВО. А вот земляки постарше возрастом, как мне показалось, были удивлены. Хотя могу ошибаться. Лично я дискомфорта не испытывал. Чего, конечно, не могу сказать о родителях. Мама очень переживала, плакала и задавалось вопросом: «Почему снова армия? Ведь только недавно вернулся». Сказал ей, что так надо и что вернусь живым.
В Саратовской области на полигоне мобилизованные знакомились. По словам «Кащея», служба в коллективе с людьми старшего возраста, которые могли бы быть по возрасту отцами, значительно отличалась от службы с ровесниками. Несмотря на разницу в возрасте, старшие товарищи активно помогали младшим, делясь жизненным опытом и давая ценные советы.
Коллектив сформировался дружный, друг другу помогаем. Нет такого, чтобы каждый был сам по себе. Мы тогда сразу уяснили, что там, куда отправимся после слаживания, важно товарищество и взаимная поддержка. Спецоперация многому меня научила. И не только навыкам бойца. Стал более сообразительным и общительным. Нет, замкнутым не был. Но важно уметь находить общий язык и не доставать товарищей праздной болтовнёй. Научился работать сообща. На передовой выявляются все недочёты, поэтому повышается внимательность. Но в целом ничего такого кардинального в моей жизни не изменилось. Ну разве что ещё раз повзрослел, спокойнее стал, вдумчивым. По крайней мере говорили, что я изменился, возмужал. Наверное, так и есть.
«Кащей» был удостоен медали Жукова и «Участнику специальной военной операции». Командование характеризует его как добросовестного и грамотного военнослужащего.
Родители уже привыкли. Провожают более-менее спокойно. Волнуются, конечно, но стараемся повода не давать. По возможности созваниваемся, стараемся быть на связи, но лишний раз не беспокоим. Здесь обстановка нормальная и не было такого, чтобы на несколько месяцев пропали, и отец и мать на нервах сидят. Однако фронт есть фронт, не в санаторий приехали. Тут скрывать нечего. Взять, например, дроны. Неприятная вещь. Не всегда угадаешь, как они поведут себя. Летают, беспокоят. В любой момент могут рядом с нами упасть, и на этом всё может закончиться. Поэтому важно слушать приказ командира и строго выполнять его указания.
«Прибой» до частичной мобилизации работал на заводе слесарем-ремонтником, обслуживающим металлообрабатывающее оборудование. Имея за плечами опыт армейской службы, он воспринял вызов в военкомат с пониманием и спокойствием.
Пришёл в военкомат, всё выяснил, дома вещи собрал и вот я здесь. Как спецоперация отразилась на мне, трудно сказать. Стал более сдержанным. Но скажу точно, что на службе легче, когда рядом служат земляки. Мы разговариваем, вспоминаем, планируем. Во время бесед мыслями переносимся в родной город. Мы — братья. Дай Бог победа наступит, вернёмся в родные края. Будем встречаться, дружить семьями, устраивать пикники и жарить шашлыки. Дома тоже будет о чём вспомнить. Но это всё потом. Сейчас главное — добиться целей СВО.
