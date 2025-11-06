В Башкирии водитель без прав погубил пассажирку

В Ишимбайском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

По предварительной информации, вечером 5 ноября на 16 км автодороги Ишимбай — Верхотор водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, находился за рулем автомобиля «Шевроле Круз». Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокинулся.

В результате аварии пассажирка иномарки с травмами была доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в реанимации.