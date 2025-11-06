Жительница Уфы дала отпор напавшему на неё грабителю

В Уфе расследуют факт нападения мужчины на горожанку. Подробности рассказали в МВД.

Фото №1 - Жительница Уфы дала отпор напавшему на неё грабителю

В социальных сетях распространилось видео нападения неизвестного мужчины на женщину. Инцидент произошёл у подъезда дома по проспекту Октября поздно вечером. Злоумышленник повалил несчастную на землю и попытался выхватить сумку, но уфимка дала налётчику отпор.

Правоохранители установили личности и пострадавшей, и грабителя. Отпор вору дала 58-летняя местная жительница, которая самостоятельно в полицию не обращалась. Налётчиком оказалась 41-летний уфимец. Возбуждено уголовное дело. 

