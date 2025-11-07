Жительница Уфы позволила сожителю издеваться над ребёнком

Фигуранткой уголовного дела стала 25-летняя местная жительница. В июле 2023 года девушка оформила опекунство над сводным братом, которому на тот момент было 10 лет. С ноября 2024 года по июнь 2025 года сожитель девушки издевался и избивал мальчика. При этом родственница бездействовала и не вставала на защиту ребёнка.