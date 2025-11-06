В Учалинском и Белорецком районах к газу подключили 11 деревень

Газопровод межпоселковый протяжённостью более 20 км, который связал газовой магистралью пять населённых пунктов Учалинского района. При строительстве в нашей зоне геология, геодезия и рельеф местности достаточно тяжёлые, к этому мы, конечно, привыкли, но тем не менее это накладывает ряд сложностей при строительстве.

Виталий Мякишев, заместитель директора филиала по строительству и общим вопросам ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке