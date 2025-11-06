В Учалинском и Белорецком районах к газу подключили 11 деревень

На неделе к газу
подключили сразу несколько деревень Учалинского и Белорецкого районов.
Специалисты «Газпром газораспределение Уфа», несмотря на все сложности,
связанные с погодой, большой отдаленностью деревень, непростыми ландшафтными
условиями, проделали масштабную работу.
Сразу в пяти населенных
пунктах Учалинского района появился газ. Специалисты как раз успели выполнить
все работы до начала первых холодов.
Газопровод
межпоселковый протяжённостью более 20 км, который связал газовой магистралью
пять населённых пунктов Учалинского района. При строительстве в нашей зоне
геология, геодезия и рельеф местности достаточно тяжёлые, к этому мы, конечно,
привыкли, но тем не менее это накладывает ряд сложностей при строительстве.Виталий Мякишев, заместитель директора филиала по строительству и общим вопросам ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
О том, что когда-то дом
отапливали дровами, Кутлубаевым даже вспоминать не хочется. Это и тяжелый
физический труд, и большие расходы. Теперь же все будет по-другому.
До
этого печку топили, все черное здесь было, гарь, дым, грязь. Теперь вот отапливаемся
газом, очень тепло, быстро нагреваются батареи.Минзиля Кутлубаева, жительница с. Наурузово
Праздник по случаю
подключения голубого топлива сразу в шести деревнях устроили и жители
Белорецкого района. Этого события они очень ждали.
Серьезная
работа по газоснабжению проводилась в районе в последние 5 лет. В этом году
летом мы уже открывали Зигазинское направление, Туканское, порядка 30 км. И вот
сейчас газопровод от Сосновки.Азат Хакимов, глава администрации Белорецкого района
Газопровод
протяженность 42 км от Сосновки до Узянбаша. Общее количество домовладений,
которое позволит этот газопровод подключить, это 862 домовладения.Евгений Лужбин, главный инженер филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
О газе семья Шигаповых
мечтала давно. Дом построили еще 27 лет назад, и все это время отапливали его
дровами. И вот долгожданный день настал.
Ой,
наконец-то к нам пришёл газ. Мы не нарадуемся всей деревней. Теперь будем
готовить на газу, отапливать тоже, раньше дровами, всю зиму жили у печи. Очень
довольна, так быстро нам всё сделали и по документам.Рамзия Шигапова, жительница с. Шигаево
Пользоваться
экологичным видом топлива в 11 населенных пунктах Белорецкого и Учалинского района
могут больше 1000 семей. А это значит, что встретят они зиму в теплых и уютных
домах.