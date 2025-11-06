Политологи рассказали, какие вопросы могут прозвучать на Прямой линии Радия Хабирова

11 ноября в 19:00 состоится ежегодная Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Жители республики смогут задать волнующие их вопросе главе региона. В разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» политологи дали прогноз и назвали основные темы, которые могут быть интересны гражданам.

Кандидат политических наук, доцент Артур Сулейманов подчеркивает коммуникативную значимость формата «Прямой линии» для региональной власти.

Формат прямой линии позволяет формировать общее коммуникационное пространство между властью и обществом. И для управленческое команды он тоже имеет особое значение, потому что важно понимать, какие вопросы и проблемы волнуют жителей Башкортостана. Часть вопросов будет, естественно, касаться вопросов, связанных с ветеранами, добровольцами и волонтерами, которые защищают нашу Родину на СВО, то есть системы мер и гарантий, которые обеспечивает сегодня республика. Напомню, что Башкирия славится наибольшим количеством мер поддержки участников СВО среди всех 89 субъектов России. Значительная часть вопросов, конечно, будет связана с социально-экономическими показателями, потому что мы видим, как Радий Хабиров неоднократно делает акценты на развитии бережливой экономики. Людей интересует, как бережливая экономика будет реализовываться в 2026 году, как будет расходоваться госбюджет, на какие проекты и сферы деятельности выделят средства — образование, здравоохранение и другие.

Политолог Арсен Шаяхметов рассматривает Прямую линию как важный инструмент управления и фиксации общественных настроений.

Прямая линия Главы Башкортостана традиционно воспринимается не просто как коммуникационный формат, а как инструмент замера общественных настроений, выявления потенциальных кризисов, психологического успокоения населения и выстраивания доверия между властью и обществом. Безусловно, Глава затронет вопросы социальной инфраструктуры и качества жизни. Это традиционные темы — ЖКХ, дороги, медицина, образование, благоустройство. Жители будут спрашивать о состоянии школ, доступности здравоохранения, работе общественного транспорта, решении жилищного вопроса (особенно в контексте молодых семей). Не менее актуальной станет экономическая повестка: вопросы занятости, уровня заработной платы, поддержки малого и среднего бизнеса, развития промышленности и агросектора для Башкортостана имеют стратегическое значение.

В ходе Прямой линии Хабиров коснется и общественно-политической обстановки в республике.

Радий Хабиров использует эту площадку для расстановки акцентов — комментирует неудобные вопросы, кадровые решения, спорные моменты. Будут затронуты антикоррупционная повестка, развитие Зауралья, реконструкция памятника Салавату Юлаеву и другие дискуссионные темы 2025 года.

По мнению эксперта, главная интрига мероприятия заключается не столько в тематике вопросов, сколько в том, какие сигналы Глава Башкортостана пошлет обществу.

Для него это не просто коммуникация с жителями, а управленческий ритуал, где сочетаются элементы отчетности, политического позиционирования и демонстрации личного контроля над ситуацией. Хабиров традиционно демонстрирует личное участие, эмоциональную вовлеченность и уважительное отношение к людям, что усиливает образ эмпатичного и человечного лидера.

Кандидат политических наук Николай Евдокимов уверен, что в целом канва традиционных прямых линий Главы РБ сохранится.

Полагаю, что та структура и те направления, заданные предыдущими прямыми линиями руководителя республики, будут продолжены и в этом году. Разумеется, наряду с глобальными темами людей волнуют и частные проблемы, о чем уверенно можно судить по опыту предыдущих лет. Эти проблемы могут решаться на уровне муниципалитетов, но в силу того, что политическая культура республики и России в целом предполагает апеллирование, прежде всего, к руководителю региона, то, безусловно, их можно ожидать и теперь.

