Политологи рассказали, какие вопросы могут прозвучать на Прямой линии Радия Хабирова

Формат прямой линии позволяет формировать общее коммуникационное пространство между властью и обществом. И для управленческое команды он тоже имеет особое значение, потому что важно понимать, какие вопросы и проблемы волнуют жителей Башкортостана. Часть вопросов будет, естественно, касаться вопросов, связанных с ветеранами, добровольцами и волонтерами, которые защищают нашу Родину на СВО, то есть системы мер и гарантий, которые обеспечивает сегодня республика. Напомню, что Башкирия славится наибольшим количеством мер поддержки участников СВО среди всех 89 субъектов России. Значительная часть вопросов, конечно, будет связана с социально-экономическими показателями, потому что мы видим, как Радий Хабиров неоднократно делает акценты на развитии бережливой экономики. Людей интересует, как бережливая экономика будет реализовываться в 2026 году, как будет расходоваться госбюджет, на какие проекты и сферы деятельности выделят средства — образование, здравоохранение и другие.

Артур Сулейманов