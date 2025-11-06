Политологи рассказали, какие вопросы могут прозвучать на Прямой линии Радия Хабирова

11 ноября в 19:00 состоится ежегодная Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Жители республики смогут задать волнующие их вопросе главе региона. В разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» политологи дали прогноз и назвали основные темы, которые могут быть интересны гражданам.
Кандидат политических наук, доцент Артур Сулейманов подчеркивает коммуникативную значимость формата «Прямой линии» для региональной власти.
Политолог Арсен Шаяхметов рассматривает Прямую линию как важный инструмент управления и фиксации общественных настроений.
В ходе Прямой линии Хабиров коснется и общественно-политической обстановки в республике.
По мнению эксперта, главная интрига мероприятия заключается не столько в тематике вопросов, сколько в том, какие сигналы Глава Башкортостана пошлет обществу.
Кандидат политических наук Николай Евдокимов уверен, что в целом канва традиционных прямых линий Главы РБ сохранится.