Глава Башкирии встретился с руководством «Юнармии» и «Движения Первых»

В рамках III Всероссийского слёта «Хранители истории» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с начальником главного штаба «Юнармии», ветераном СВО, Героем России Владиславом Головиным и заместителем председателя правления «Движения Первых» Ксенией Яновой.

Руководитель региона рассказал о реализации молодежной политики в республике – о том, что ей уделяется особое внимание. По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимодействие в части патриотического воспитания и расширять количество молодежных проектов в республике.

Для меня работа с молодым поколением – личный приоритет. «Движение Первых» и «Юнармия» – флагманские проекты. Мы создали в регионе среду, где юноши и девушки могут реально погрузиться в патриотические программы. Наш парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова готов принимать различные тематические мероприятия – там есть места для размещения ребят и вся необходимая инфраструктура.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
