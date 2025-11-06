Глава Башкирии встретился с руководством «Юнармии» и «Движения Первых»

В рамках III Всероссийского слёта «Хранители истории» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с начальником главного штаба «Юнармии», ветераном СВО, Героем России Владиславом Головиным и заместителем председателя правления «Движения Первых» Ксенией Яновой.
Руководитель региона рассказал о реализации молодежной политики в республике – о том, что ей уделяется особое внимание. По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимодействие в части патриотического воспитания и расширять количество молодежных проектов в республике.