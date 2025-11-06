Глава Башкирии встретился с руководством «Юнармии» и «Движения Первых»

Для меня работа с молодым поколением – личный приоритет. «Движение Первых» и «Юнармия» – флагманские проекты. Мы создали в регионе среду, где юноши и девушки могут реально погрузиться в патриотические программы. Наш парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова готов принимать различные тематические мероприятия – там есть места для размещения ребят и вся необходимая инфраструктура.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан