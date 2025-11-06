Турпоток в Башкирию с начала года составил 1,5 млн человек

С начала 2025 года турпоток в Башкортостан составил порядка 1,5 млн человек. По этому показателю республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 17-е в России. Всего в Башкортостане действует свыше 800 маршрутов: экскурсионные, горные, промышленные, пешие и сплавные туры. А туристов готовы принять более полутысячи туристических объектов, которых с каждым годом становится больше.

Водоёмы – это то, что притягивает туристов. Ставку сделали на это, рассказывает Сулейман Монавар. Два года назад здесь стояла старая турбаза на обрыве. Но берег укрепили и облагородили. Летом здесь устанавливают лежаки, туристы принимают солнечные ванны. Для проживая возвели восемь А-фрейм-домов.

На улице уже традиционно чан, где даже в холодную погоду можно согреться. Это уже стало обязательным атрибутом. В домах сауна. Туристы сейчас всё чаще выбирают отдых со всеми удобствами. Требования растут: хочется уюта, красивых видов, облагороженной территории, возможности разнообразить досуг. И тут часто предпринимателям приходится изощряться, чтобы придумать, чем заманить туристов.

В каждой турбазе сейчас привыкли видеть мангальную зону. Но Сулейман Монавар решил пойти дальше. На этом фундаменте скоро вырастет ресторан.

Несмотря на, казалось бы, закрытие сезона, отдыхающие по-прежнему в выходные бронируют практически все дома базы.