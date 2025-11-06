В Уфе прошел гала-концерт танцевального ТВ-конкурса «Баик»

В государственном концертном зале «Башкортостан» прошел гала-концерт телевизионного конкурса исполнителей башкирского танца «Баик-2025». В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи танцоров из Башкортостана, Татарстана, Москвы, Сургута, Челябинской и Оренбургской областей.
Наиболее активными были представители Абзелиловского, Кармаскалинского, Учалинского, Бурзянского районов нашей республики. Звание «Лучший постановщик» и приз в 100 тысяч рублей завоевал Азамат Каримов из Альшеевского. Руководителями года стали Гузель Исламгулова и представитель Челябинской области Эдуард Яхин.
Вот уже в течение 18 лет телепроект вносит неоценимый вклад в сохранение и популяризацию башкирского хореографического искусства и привлекает все больше людей к занятиям народным творчеством. «Баик» завоевал признание зрительской аудитории и стал всенародным конкурсом.