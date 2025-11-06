Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия – спортивная держава»

Спорт – одно из важнейших направлений государственной политики нашей республики. Мы уделяем ему большое внимание. В целом спортивная инфраструктура Башкортостана очень хорошо развита, у нас много сильных команд и атлетов в различных дисциплинах. Развиваем индустрию производства спортивного оборудования, формы и экипировки. В числе задач, которые стоят перед нами, – возведение в Уфе легкоатлетического манежа, завершение строительства второй очереди комплекса сооружений для гребного слалома, ввод новых объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Предстоит большой объём работы. Уверен, что все намеченные планы мы успешно реализуем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан