Глава Башкирии принимает участие в форуме «Россия – спортивная держава»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принимает участие в главном международном спортивном форуме страны «Россия – спортивная держава». В прошлом году он проходил в Уфе, в этом эстафету принимает Самара. Глава региона представил отраслевой потенциал Башкортостана.

Руководитель республики осмотрел выставочную экспозицию регионов страны, спортивных объединений и компаний, а также провёл презентацию республики на стенде Министерства спорта России. Радий Хабиров представил Дмитрию Чернышенко основные направления региональной политики в области развития физкультуры и спорта, а также крупные спортобъекты, которые построили в республике.

В делегацию от Башкортостана вошел и заместитель премьер-министра правительства региона, министр спорта Руслан Хабибов. Он принял участие в пленарных сессиях и круглых столах: поделился с коллегами опытом региона в вопросах популяризации национальных видов спорта, а также взаимодействия и развития медико-биологического сопровождения спортсменов сборных команд.

На пленарном заседании форума выступил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что приоритетное внимание уделяется развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья.

Спорт – одно из важнейших направлений государственной политики нашей республики. Мы уделяем ему большое внимание. В целом спортивная инфраструктура Башкортостана очень хорошо развита, у нас много сильных команд и атлетов в различных дисциплинах. Развиваем индустрию производства спортивного оборудования, формы и экипировки. В числе задач, которые стоят перед нами, – возведение в Уфе легкоатлетического манежа, завершение строительства второй очереди комплекса сооружений для гребного слалома, ввод новых объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Предстоит большой объём работы. Уверен, что все намеченные планы мы успешно реализуем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
