Шпажистка из Башкирии завоевала серебро на всероссийском турнире

Башкирская шпажистка Таисия Ларькина стала серебряным призером на всероссийском турнире по фехтованию. В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди юниорок до 21 года.

Этот сезон для Ларькиной складывается успешно. На юниорском турнире в Выборге она стала лучшей в личном зачете. Позже привезла домой из Азербайджана сразу две золотые награды Игр стран СНГ.