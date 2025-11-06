Шпажистка из Башкирии завоевала серебро на всероссийском турнире

Башкирская шпажистка Таисия Ларькина стала серебряным призером на всероссийском турнире по фехтованию. В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди юниорок до 21 года.
Этот сезон для Ларькиной складывается успешно. На юниорском турнире в Выборге она стала лучшей в личном зачете. Позже привезла домой из Азербайджана сразу две золотые награды Игр стран СНГ.
А уже во Владикавказе на отборочных соревнованиях в сборную страны среди юниоров выступил сразу квартет башкирских шпажистов: Ларькина – Захарова, Изергин и Понитков. Впереди у наших спортсменов участие в международных турнирах.