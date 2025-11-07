Участник СВО из Башкирии уничтожил огневую точку ВСУ

Участник специальной военной операции, рядовой Валерий Ванюшин из деревни Ик-Вершина Бижбулякского района, проявил в бою отвагу и смелость, в одиночку уничтожив пулеметное гнездо ВСУ.

Его решительные действия позволили российским штурмовикам захватить укрепленные позиции противника и продолжить наступление. Об этом сообщается в письме командира полка «Уральские медведи» группировки «Центр» на имя главы администрации муниципалитета Артура Зарипова.

Согласно документу, в июле этого года штурмовая группа, в составе которой действовал Ванюшин, получила задачу захватить опорный пункт противника в одном из районов ДНР. Рядовому дали приказ подавить выявленные огневые точки и обеспечить продвижение штурмовиков.

Несмотря на плотный вражеский огонь, Валерий сохранил хладнокровие и умело использовал рельеф местности для скрытного приближения к позициям ВСУ. Обнаружив пулеметное гнездо, он доложил о нем командиру и метким выстрелом из гранатомета уничтожил цель. Это позволило штурмовикам без потерь ворваться в траншеи противника и продолжить выполнение боевой задачи.

В ходе дальнейшей зачистки позиций рядовой Ванюшин вновь проявил себя, сбив атаковавший дрон ВСУ, чем спас жизни своих товарищей. Когда один из бойцов все же получил ранение во время очередной атаки с воздуха, Валерий под огнем подполз к нему, оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал в безопасное место.

Командир полка отметил, что храбрость и решимость Ванюшина стали ключевым фактором в успешном выполнении боевой задачи.

По словам Артура Зарипова, у Валерия Ванюшина в августе 2024 года на спецоперации погиб родной брат Александр, которого похоронили в Ик-Вершине. На похоронах Валерий дал слово отомстить за брата и в июне 2025 года подписал контракт с Минобороны РФ.

