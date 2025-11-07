Глава Башкирии заявил, что спорт должен быть доступен каждому ребёнку

6 ноября Глава Башкирии выступил на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Рабочая встреча состоялась в Самаре в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава». Радий Хабиров поставил задачу сделать спорт доступным для каждого ребёнка.
По итогам заседания Совета Радий Хабиров обозначил направления работы по дальнейшему развитию спортивной отрасли региона.
Глава также обратил внимание на тему эффективности использования спортивных объектов, которая прозвучала в докладе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Основной темой прошедшего заседания Совета при президенте стало развитие детско-юношеского спорта. Как подчеркнул Владимир Путин, от укрепления здоровья подрастающих поколений, повышения доступности детского спорта во многом зависит достижение долгосрочных целей развития России. По словам президента, сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, выше 90%. Однако, по его мнению, эти цифры не отражают главного — результата занятий: как влияют эти занятия на здоровье ребёнка, его учёбу, физическое и общее развитие. Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Обеспечить решение этой задачи поручено правительству.
В Башкирии физической культурой и спортом систематически занимаются более 726 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет. За последние четыре года благодаря созданию условий для занятий спортом этот показатель вырос на 38 тысяч человек.
Важным фактором, который влияет на развитие детско-юношеского спорта в регионе, является количество тренеров и штатных работников профильных учреждений. В республике их — 7902 человека. Привлечению в сферу опытных специалистов во многом способствовала программа «Сельский тренер», которую первой в России инициировал именно Башкортостан. За время её действия 179 тренеров, которые работают на селе, получили поддержку на общую сумму 137,8 млн рублей. В 2024 году в республике стартовала аналогичная программа «Городской тренер».
Спортсменам до 18 лет, которые являются членами сборных команд Башкортостана, и их тренерам ежегодно назначают стипендии. Так, в 2024 году такую поддержку получили 208 ребят на общую сумму 31,6 млн рублей. Кроме того, за победы в соревнованиях спортсменам и их тренерам выплачивают дополнительное материальное поощрение.
Также одной из мер поддержки детско-юношеского спорта в регионе является реализация государственного социального заказа на оказание услуг в части спортивной подготовки по 12 видам спорта. На эти цели из бюджета республики за три года направили 187,5 млн рублей. Механизм соцзаказа позволяет решать задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным, по снижению излишней коммерциализации в системе детского спорта.
