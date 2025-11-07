Глава Башкирии заявил, что спорт должен быть доступен каждому ребёнку

Основной темой прошедшего заседания Совета при президенте стало развитие детско-юношеского спорта. Как подчеркнул Владимир Путин, от укрепления здоровья подрастающих поколений, повышения доступности детского спорта во многом зависит достижение долгосрочных целей развития России. По словам президента, сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, выше 90%. Однако, по его мнению, эти цифры не отражают главного — результата занятий: как влияют эти занятия на здоровье ребёнка, его учёбу, физическое и общее развитие. Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Обеспечить решение этой задачи поручено правительству.