В Башкирии наградили лучших работников АПК

Сегодня прошли торжественные собрания в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Традиционно в республике отмечают праздник после завершения уборки зерновых культур.

Эстафетную палочку – должность главного технолога – Рита Ахунова приняла от мамы. Она и обучила дочь основам профессии, проработав на сахарном заводе много лет. Теперь уже стаж Риты почти три десятилетия – она пришла на предприятие сразу после техникума и осталась верной выбранному делу.

Почти 15 лет посвятил любимой работе и Ильдар Валишин. Карьеру на маслоэкстракционном заводе начал с должности аппаратчика – сегодня возглавляет цех рафинации. Его подразделение занимается очисткой подсолнечного масла. Собравшиеся в Конгресс-холле стали лучшими по итогам республиканского трудового соревнования в агропромышленном комплексе.

Уборочная кампания в этом году была непростая. Как и бывает зачастую, это связано с капризами погоды. Тем не менее труженикам удалось пополнить зерновой запас на 3,8 миллиона тонн. Хорошие показатели также по сбору сахарной свеклы и рекорды по масличным культурам.

Хорошие результаты у региона и в животноводстве. Отрасль обеспечена кормами. Строятся современные комплексы. Экспорт агропромышленной продукции за последнюю пятилетку вырос в два раза. Около миллиона тонн продукции поставляют более чем в 40 стран мира.