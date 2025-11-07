Глава Башкирии посетил Город профессий АПК «Я в АГРО»

Ученики свыше ста школ Башкортостана посетили площадку Город профессий АПК «Я в АГРО». Дети и подростки из разных уголков республики с помощью очков виртуальной реальности и в развлекательной форме узнают, как устроено современное сельское хозяйство, чтобы познакомиться с профессией фермера, ветеринара, исследователя. Мероприятие посетил и Глава Башкортостана.

Детям на стенде необходимо соотнести, что едят домашние животные. Если загорится зеленый – ответили верно, красный – ошиблись. А ещё учат, как правильно делать рентген питомцам. Рядом в агролаборатории с помощью планшета показывают, как нужно выращивать подсолнечник.

Площадку всероссийского проекта «Город профессий» в Аграрном университете посетил Глава Башкортостана. Радию Хабирову показали лаборатории, где школьники пробуют себя в роли юных ветеринаров, агрономов, инженеров, программистов в современном сельском хозяйстве.

Проверяют и молоко на импровизированном заводе. Благодаря эксперименту выясняют качество напитка. Школьники учатся управлять агродронами в игровой форме, прыгая на батутах. Познают здесь и водный мир на рыбной ферме.

Закрепив знания, детям необходимо пройти задание. Они делятся на две команды, и им нужно ловить рыбу, как это делали наши предки, но с помощью касания палок на интерактивной доске. Кто поймает больше, тот и победит.

Маршруты рассчитаны для лиц в возрасте от 5 до 18 лет. Они длятся два часа. За каждое задание участник получает агроденьги. В специальном магазине можно приобрести лакомства и сувениры.

Уфа – одиннадцатый город России, где проходит проект федерального Минсельхоза «Я в АГРО». Цель проекта – привлечь в отрасль АПК больше молодых людей.

Видите, детям интересно. Я радуюсь другому: и что хорошая история, и что по линии Минсельхоза деньги хорошие пришли. Ректор молодец, активно проводит работу, хороший ремонт сделали. У них в этом году ещё одно общежитие отремонтируют, а вообще три-четыре общежития надо привести в порядок, чтобы совсем хорошо было. Материальная база вузов развивается несмотря ни на что – вот это меня сильно радует. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан