Жители Башкирии добились установки фонарей после обращения к Радию Хабирову

Вопросы уличного освещения задавали во время прошлогодней прямой линии с главой республики. Где-то фонари не работают, а где-то до сих пор не установлены. Как неоднократно отмечал Радий Хабиров, светлые улицы – это не просто эстетика, а в первую очередь комфорт и безопасность. Как данную проблему решают в Башкортостане и где ситуация изменилась после обращения граждан на прямую линию с руководителем региона?

И только в Сейтяково как в темном царстве, возмущается Заухия Аксанова. Здесь живет с детства, и проблема отсутствия уличного освещения тянулась из года в год. Но недавно ситуация изменилась. В прошлом году на прямую линию с Радием Хабировым обратился внук Аксановых Динар Набиев. После этого в Сейтяково засветили долгожданные фонари.

А это уже Благовещенск. Здесь в тени долгое время оставался перекресток оживленных улиц Комарова и Седова. Фонари на этом участке были, но недостаточно. Из-за скудного освещения опасно было даже переходить дорогу, рассказывает местная жительница Алёна Ковина. Раньше здесь были две опоры освещения. Еще две дополнительные установили в сентябре.

Уличное освещение установили и в селе Наратасты Шаранского района. С вопросом модернизации инфраструктуры на прямую линию обратилась местная жительница Светлана Якупова. После обращения к Радию Хабирову вопрос решили быстро – уже этой весной на улице Транспортной появились фонари.

Существовать в полумраке долгое время приходилось и жителям деревни Ибрагимово Кугарчинского района. По словам сельчан, на установку освещения не хватало средств.

Вопрос наружного освещения – один из важнейших в республике. С 2019 года в Башкортостане действует масштабная программа, цель которой – сделать сельские и городские улицы светлее, комфортнее и безопаснее. На реализацию проекта выделили более одного миллиарда рублей. Первым делом модернизация проходит на тех улицах, где расположены школы, детские сады и другие соцобъекты.