В Башкирии определяют победителей премии им. Шайхзады Бабича

С этого года размер государственных молодежных премий имени Шайхзады Бабича увеличили до 500 тысяч рублей. Сейчас в Башкортостане готовятся определить трех победителей среди 24 номинантов. Премия присуждается деятелям культуры, которые внесли значительный вклад в развитие литературы, искусства и архитектуры. Одна из претендентов – художница Гульназ Мирхайдарова. За счет чего ее работы привлекли внимание членов комиссии?

Вокруг центральной фигуры – буйство красок. Единение с природой и животные. Эта тема красной нитью проходит через все произведения художницы Гульназ Мирхайдаровой. С детства девушка пишет картины маслом, которое позволяет ей добавить больше реалистичности, придать рисунку глубину и фактуру. И донести так, чтобы человек ощутил те же эмоции, которые испытывает сама Гульназ.

Еще ребенком она мечтала о лошади. И родители покупали множество вещей с ее изображением, затем находили воплотившиеся в жизнь рисунки с животным. Увидев в ней способности к искусству, отдали в художественную гимназию-интернат, позже она поступила в Уфимский институт искусств. На счету художницы порядка 50 больших картин.

С такой поддержкой близких Гульназ Мирхайдарова подала свои работы на госпремию имени Шайхзады Бабича и сумела отличиться, став номинантом. Она присуждается выдающимся молодым творческим работникам, развивающим в регионе сферу литературы, искусства или архитектуры.