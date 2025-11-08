Радий Хабиров рассказал, как Эльбрус Нигматуллин вернулся в Башкирию

Сегодня в столице республики прошёл международный турнир силачей «Урал-батыр», организованный Эльбрусом Нигматуллиным. О многократном обладателе титула «Самый сильный человек России» написал в своих социальных сетях Глава Башкортостана.

Радий Хабиров несколько лет назад пригласил выдающегося сына башкирского народа из Челябинска в Башкортостан, чтобы тот делился своим опытом, знаниями, пропагандировал спорт и здоровый образ жизни. Теперь Эльбрус Нигматуллин живет в Уфе. Спортсмен стал депутатом Госсобрания республики, многое делает для детей, приобщает их к спорту.