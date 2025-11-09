Эксперты из Башкирии рассказали, как повлияет на авторынок повышение утильсбора

С 1 декабря в стране поднимут утилизационный сбор. Для некоторых авто он вырастет в сотни раз. Новый вид расчета будет действовать на машины с мощностью двигателя в 160 л.с. и выше. Эксперты прогнозируют рост цен, в том числе и на менее мощные машины.

Найти нужный автомобиль в Корее не проблема. Проблема теперь его привезти. Из-за поднятия утильсбора многие решили не откладывать покупку. Желающих оказалось немало. И если раньше через 4 недели покупатель уже ставил автомобиль на учёт, то сейчас срок ожидания доходит до полутора месяцев, говорит руководитель отдела параллельного импорта автосалона Шамиль Шарафутдинов. После 1 декабря стоимость авто будет расти.

Казалось бы, за последние годы российский вторичный рынок и так успели насытить авто из-за границы. Может быть, здесь удастся найти машину по привлекательной цене?

Сейчас налог считается на основании типа и объема двигателя. Но с 1 декабря коэффициент будет рассчитываться, отталкиваясь от его мощности. Одна из ходовых моделей авто, ввозимых в страну, «Киа Соренто». И если сейчас покупатель заплатит за автомобиль в 194 лошадиных силы утильсбор около 3,5 тыс. рублей, то после нововведений сумма вырастет до 1,9 млн.

Нововведения коснутся машин с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил. В этом году под эту характеристику попадает каждый третий автомобиль, купленный россиянами. Повышение утильсбора Минпромторг страны объясняет необходимостью поддержать отечественный автопром и увеличить доходы бюджета. Национальный автомобильный союз России выступил с открытым письмом, где выразил свои опасения.

И в официальных салонах уже начали постепенно поднимать цены. Поставщики с декабря выставят дилерам новый прайс на машины. В этом месяце спрос на китайские авто вырос почти на треть. Покупатели пытаются урвать автомобили по более выгодным ценам.

Дилеры уже готовятся к снижению спроса в начале следующего года. Но январь-февраль традиционно не радует объёмами продаж. Официалы надеются на дальнейшее понижение ключевой ставки. Если кредиты станут доступнее, то это немного выправит ситуацию. В автосалонах, занимающихся параллельным импортом, тем временем тревогу бить не спешат.