Жителей Башкирии ждут перепады температуры от -3 до +6°С

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в течение нескольких суток.
Сегодня, 10 ноября, на территории республики ожидаются небольшие дожди, в северо-восточных районах — осадки со снегом, местами до умеренных. На дорогах вероятна гололедица. Ветер юго-западный и западный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от +1 до +6°С.
Во вторник, 11 ноября, прогнозируются небольшие дожди, в северо-восточных районах — со снегом. Сохранится вероятность гололедицы на отдельных участках дорог. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый. Температура ночью будет в пределах -3, +2°С, днем — до +1, +6°С.