Жителей Башкирии ждут перепады температуры от -3 до +6°С

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в течение нескольких суток.

Сегодня, 10 ноября, на территории республики ожидаются небольшие дожди, в северо-восточных районах — осадки со снегом, местами до умеренных. На дорогах вероятна гололедица. Ветер юго-западный и западный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от +1 до +6°С.