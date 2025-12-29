В Башкирии придут температурные «качели» от -6 до -23°C

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в республике на ближайшие двое суток.

Сегодня, 29 декабря, в регионе прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, умеренный. Температура днем составит от -6 до -11°C.