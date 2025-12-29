В Башкирии придут температурные «качели» от -6 до -23°C

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в республике на ближайшие двое суток.
Сегодня, 29 декабря, в регионе прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, умеренный. Температура днем составит от -6 до -11°C.
Во вторник, 30 декабря, также местами пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-восточным и восточным, умеренным. Столбики термометров ночью опустятся до -13, -18°C, а в отдельных районах возможно похолодание до -23°C. Днем температура составит -10, -15°C.