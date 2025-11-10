Фальшивка вместо прав: в Башкирии задержали 23-летнего водителя

В Кушнаренковском районе инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля «Форд Фокус» с поддельными правами. Инцидент произошел на улице Олимпийской в селе Кушнаренково.

В ходе проверки документов сотрудники Госавтоинспекции установили, что 23-летний водитель использовал заведомо подложное водительское удостоверение. Документ принадлежит другому лицу, а сам молодой человек никогда не имел прав.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.