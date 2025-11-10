Блогеры подготовили вопросы для Прямой линии с Главой Башкирии

Известные блогеры, общественные деятели и музыканты Башкирии активно готовятся к предстоящей прямой линии с Главой республики. Многие из них уже публикуют свои обращения в социальных сетях.
Популярный блогер Дамир Вахитов, известный как Дамир Ильгамович, поднял актуальную тему уровня заработных плат на предприятиях региона.
Певица, модель и участница шоу «Голос» Дина Гарифуллина предложила возродить традицию проведения крупных республиканских конкурсов красоты.
Напомним, Прямая линия с Главой Башкирии состоится во вторник, 11 ноября, в 19:00. Трансляция будет доступна на всех республиканских телеканалах. Задать вопросы можно через специального бота в социальных сетях и мессенджерах, видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября 2025 года. Все поступившие вопросы, даже не прозвучавшие в эфире, получат ответы.
Фото: Дамир Вахитов, Vk