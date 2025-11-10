Блогеры подготовили вопросы для Прямой линии с Главой Башкирии

Известные блогеры, общественные деятели и музыканты Башкирии активно готовятся к предстоящей прямой линии с Главой республики. Многие из них уже публикуют свои обращения в социальных сетях.

Фото №1 - Блогеры подготовили вопросы для Прямой линии с Главой Башкирии

Популярный блогер Дамир Вахитов, известный как Дамир Ильгамович, поднял актуальную тему уровня заработных плат на предприятиях региона.

Мы с командой на протяжении полутора-двух лет занимаемся изучением вопроса нехватки рабочих рук в реальном секторе экономики страны. Я узнал важную вещь: Башкортостан — в числе регионов, где больше всего людей работают вахтовым методом. Вы часто говорите, что есть достойные зарплаты и у нас в регионе, поэтому у меня вопрос. Какие региональные предприятия могут обеспечить достойную зарплату нашим соотечественникам?

Дамир Вахитов, блогер

Певица, модель и участница шоу «Голос» Дина Гарифуллина предложила возродить традицию проведения крупных республиканских конкурсов красоты.

У нас раньше были большие, масштабные национальные конкурсы красоты, но сейчас они не проводятся. Как вы считаете, стоит ли, пора ли возродить такие конкурсы для демонстрации красоты и талантов наших людей?

Дина Гарифуллина, певица 

Напомним, Прямая линия с Главой Башкирии состоится во вторник, 11 ноября, в 19:00. Трансляция будет доступна на всех республиканских телеканалах. Задать вопросы можно через специального бота в социальных сетях и мессенджерах, видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября 2025 года. Все поступившие вопросы, даже не прозвучавшие в эфире, получат ответы.

Фото: Дамир Вахитов, Vk

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии