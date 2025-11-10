ФК «Уфа» готовится к 18-му туру Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» готовится к 18-му туру Первой лиги. Нашей команде предстоит отправиться в Челябинск. К этой игре уфимцы подходят после двух домашних побед в чемпионате подряд.

Сначала обыграли «Нефтехимик» со счётом 3:2, однако затем уступили этой же команде в серии пенальти в кубке. А в прошлом туре подопечные Омари Тетрадзе одержали уверенную победу над «Енисеем» – 3:0. Этот матч стал заключительным в первой половине сезона.