Раненый разведчик из Башкирии ползком преодолел 12 км к своим

Военнослужащий из Белокатайского района с позывным «Плотник» преодолел 12 км с ранением, чтобы вернуться к своим позициям. Об этом рассказали в «Новом Белокатае».

Как сообщает издание, в июне прошлого года группа разведчиков, в составе которой находился «Плотник», выполняла боевую задачу в глубоком тылу противника. Во время операции бойцы попали под атаку дронов-камикадзе. Военнослужащий получил ранение осколками. Ему удалось оказать себе первую помощь, однако он остался без еды и воды.

Две недели потребовалось разведчику, чтобы добраться до расположения российских войск. В пути он укрывался в «лисьих» норах, питался дикими яблоками и пил дождевую воду.

После эвакуации бойца доставили в госпиталь ЛНР, затем в Ростов, а дальнейшее лечение продолжилось в Башкирии. В районной больнице Месягутово ему провели операцию по извлечению осколков из ноги.

Несмотря на пять ранений, «Плотник» каждый раз возвращался в строй после лечения. Его мужество отмечено медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

В январе 2024 года военнослужащий подписал новый контракт с Министерством обороны, продолжив службу в разведроте штурмового полка после работы сапёром на Покровском направлении.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).