«Будьте на связи»: Радий Хабиров обратился к чиновникам перед Прямой линией

Завтра, 11 ноября, в 19:00 состоится ежегодная Прямая линия с Главой Республики Башкортостан. О предстоящем мероприятии Радий Хабиров сообщил в ходе оперативного совещания правительства.

Достаточно большое количество вопросов уже поступило. Такая долгая история, и я постараюсь максимально ответить на те вопросы, которые есть. Мы традиционно работали эти годы около четырех часов, достаточно большой объем работы.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Также Глава республики обратился к членам правительства и главам муниципалитетов с просьбой оставаться на связи во время трансляции.

Я никого не прошу сидеть возле телевизора, но будьте, пожалуйста, все на связи, чтобы я оперативно мог, если возник вопрос, вас вывести на обратную связь и чтобы вы ответили. Это большое государственное мероприятие.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Прямую линию с Главой Башкирии будут показывать в прямом эфире телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанции «Юлдаш» и в социальных сетях. Полный перечень способов задать свой вопрос – на сайте vopros.glavarb.ru. Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября. На все вопросы, даже которые не прозвучат в прямом эфире, люди получат развернутые ответы.  

