Беременную с осложнениями доставили в Уфу на вертолете

Жительницу Учалов, находившуюся на 33-й неделе беременности, экстренно доставили в Уфу на вертолете «Ансат». Состояние пациентки требовало срочной медицинской помощи.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, у женщины было диагностировано несколько серьезных осложнений: гестационный сахарный диабет, гипертония, легочная гипертензия, а также наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения. Лечение пациентки проводилось в отделении анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова.

После стабилизации ее состояния врачи провели операцию кесарева сечения, в ходе которой также удалили фиброму матки. Новорожденному был организован особый уход.

Благодаря слаженной работе команды специалистов — анестезиологов, реаниматологов, акушеров-гинекологов и неонатологов — жизни матери и ребенка были сохранены. После 11 дней интенсивного лечения и наблюдения женщину перевели в медицинское учреждение по месту жительства для дальнейшего восстановления.