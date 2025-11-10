В Уфе прошли Ураксинские чтения

Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН подписал меморандум о сотрудничестве с Университетом Аль-Фараганус Республики Узбекистан. Это событие состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Гуманитарные науки в современном мире: Ураксинские чтения».

Мероприятие посвятили 90-летию со дня рождения видного башкирского языковеда Зиннура Ураксина. В этом году чтения проводятся во второй раз. В них участвовали не только исследователи из разных регионов России, но и учёные из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран ближнего зарубежья.