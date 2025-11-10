В ЦУР Башкирии ведется подготовка к Прямой линии с Радием Хабировым

Уже завтра состоится Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Сейчас на ее главной площадке – в Центре управления республикой – идет активная подготовка, устанавливается оборудование, идет проверка связи с городами и районами региона.

В прямом эфире будут работать журналисты, а жители будут задавать свои вопросы руководителю региона. Главная задача специалистов – обеспечить устойчивую связь, поэтому в течение сегодняшнего дня идут тракты и проверки сигналов. Впервые в этом году будет включение из кол-центра.