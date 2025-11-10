В Уфе врачи помогли роженице с врастанием плаценты

Высокотехнологичная медицина в действии. В Уфе врачи помогли родоразрешиться беременной с опаснейшим диагнозом – врастанием плаценты. Ежегодно в Республиканском клиническом перинатальном центре проводят порядка 40 таких операций. А ведь годами ранее такая патология навсегда лишала женщину возможности иметь детей в будущем. О том, кому применяют органосберегающие технологии и как следят за женским репродуктивным здоровьем, – в нашем сюжете.

Первые крики малыша – самый долгожданный и трогательный момент для каждой мамы. Врачи в очередной раз победили обстоятельства – врастание плаценты в стенку матки, а иногда и мочевого пузыря, из-за чего она не может отделиться после родов. Это одно из самых опасных осложнений при наступлении беременности.

Если раньше пациенткам с патологией, при которой происходит большая кровопотеря, приходилось удалять матку, то сейчас у них появилась возможность сохранить детородный орган благодаря высокотехнологичным операциям.

Главная причина угрозы, поясняют медики, – в рубцах на матке, зачастую после предыдущих кесаревых сечений. Так и уфимка Алина Сибагатуллина оказалась в зоне риска – по показаниям естественные роды после двух вмешательств были невозможны.

Ювелирная работа. В этом и сложность операции. Врачи сумели не просто помочь появиться ребенку на свет, но и аккуратно, слой за слоем отделить спаянную к матке плаценту, сохранив сам орган. Измененный участок иссекают и создают полноценный рубец. И если раньше роженица под такими манипуляциями теряла несколько литров крови, то сейчас, с развитием технологий – не больше одного.

Обычно специалистам приходилось вмешиваться экстренно, но в этом случае кроха сама появилась ровно в срок. В соседнем отделении реанимации приходит в себя счастливая многодетная мама.

И главное для акушеров-гинекологов – не только дать шансы на планирование семьи, прежде всего важна сохранность женского здоровья. В перинатальном центре комплексно подходят к его восстановлению и лечению. Так, на операционном столе оказалась женщина 57 лет. Долгая борьба со спайками – и малоинвазивным методом удаляют 6-сантиметровую опухоль яичника.