Уфа примет Российский промышленный форум

Технологическое развитие России. Глобальные задачи и цели ставит Российский промышленный форум, который пройдет в «ВДНХ-Экспо» с 12 по 14 ноября. Каждый год это масштабное мероприятие становится важным событием в деловой жизни республики.
В Уфу приедут ведущие компании из 15 регионов страны. Формат форума предполагает открытый диалог с представителями предприятий, производителями, предпринимателями и с теми, кто хочет стать профессионалом в этой области.
Также в рамках Российского промышленного форума подведут итоги кластерного развития Башкортостана.