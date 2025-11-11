Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодня, 11 ноября, на территории Башкирии прогнозируется небольшой дождь, местами до умеренного. В отдельных районах утром возможен гололед, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 °С.

В среду, 12 ноября, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Сохранится вероятность гололеда в отдельных районах и гололедицы на дорогах. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, умеренный. Температура ночью от -2 до -7°С, местами до +3°С, днем — от 0 до +5°С.