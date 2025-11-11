В БГПУ открылась фотовыставка, посвященная студотрядам

В БГПУ открылась специализированная фотовыставка, посвященная студотрядам. На ней использованы снимки единственного в Советском Союзе фотоотряда «Зоркий». Кадры знакомят молодежь с жизнью студенческих отрядов советского периода.
Авторы фотографий – заслуженный работник культуры Башкортостана Рафаэль Исламов и его ученики – фотохудожники Анвар Галеев, Андрей Старостин, Марат Ялалетдинов и Олег Яровиков. В отдельный печатный каталог вошли фотографии, запечатлевшие участие советских студентов в строительстве важных социальных объектов.