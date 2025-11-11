Жители Башкирии добились ремонта дорог после обращения к Радию Хабирову

Считанные часы остаются до одного из главных политических событий. Сегодня состоится прямая линия главы республики, которое будет транслироваться в прямом эфире и на телеканале БСТ. Начало в 19 часов. Жители республики отправляют свои обращения с помощью чат-ботов в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и национальном мессенджере МАХ, а также в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».

К слову, после прошлогодней прямой линии, где жители разных населённых пунктов пожаловались руководителю региона на состояние дорог, все обращения были взяты в работу. В этом году был проведен ремонт проблемных участков.

Это видеообращение было записано для прошлогодней прямой линии. Жительница Кушнаренково обратила внимание, что дорога, ведущая к детскому лагерю, по которой ездит школьный автобус, в ужасном состоянии. Просьба была услышана, и сейчас здесь уложен новый асфальт. Вдоль дорог появились специально организованные парковочные места. Работы завершились к началу учебного года.

Проблема с дорогой была в поселке Молодежный г. Мелеуза. Асфальта не было, добираться до работы и в школу приходилось еще и в темноте. После обращения к главе республики в ходе прошлогодней прямой линии ситуация изменилась. Асфальт есть, а путь освещают фонари.

Капитальный ремонт придал новый вид подъездной дороге к селу Новомихайловка Чишминского района. Это тоже результат внимания Главы Башкортостана к просьбе жителей, которые попросили обновить дорогу в прошлом году: уложили более 2 км нового асфальта.