Студенты Уфы примут участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Порядка миллиона будущих профессионалов. Именно столько участников ежегодно охватывает всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». Прием заявок на текущий год уже завершен.

Новый сезон этого флагманского молодежного соревнования охватит 70 предметных направлений: от «Авиастроения» и «Креативных индустрий» до «Педагогического образования» и «Программной инженерии». В их числе и пять новых дисциплин. Побороться за призовые места будут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов всех специальностей. Так, призерами и медалистами прошлого года стали студенты УУНиТ, которые в текущем решили снова проверить свои возможности.