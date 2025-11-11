Студенты Уфы примут участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Порядка миллиона будущих профессионалов. Именно столько участников ежегодно охватывает всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». Прием заявок на текущий год уже завершен.
Новый сезон этого флагманского молодежного соревнования охватит 70 предметных направлений: от «Авиастроения» и «Креативных индустрий» до «Педагогического образования» и «Программной инженерии». В их числе и пять новых дисциплин. Побороться за призовые места будут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов всех специальностей. Так, призерами и медалистами прошлого года стали студенты УУНиТ, которые в текущем решили снова проверить свои возможности.
Уфимский университет науки и технологий уже шестой раз подряд становится основным организатором направления «Математическое моделирование». Попробовать свои силы на площадке УУНиТ соберутся около 10 тысяч талантливых ребят со всей России. Лучшие из участников получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, смогут пройти стажировку и начать карьеру в крупной компании. А медалисты получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.