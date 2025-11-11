Капремонт школ и недостаток автобусов: как решились проблемы после обращения к Радию Хабирову

Жители Башкирии, обращаясь с вопросами к Радию Хабирову на прошлогодней прямой линии, обозначили различные проблемы, которые осложняют для детей процесс обучения: недостаток школьных автобусов, затянувшийся капремонт или неблагоустроенная пришкольная территория. Каков результат обращений – смотрите в нашем сюжете.

То, что путь к знаниям действительно тернист, многие из этих детей в Иглинском районе каждый день ощущали по дороге к школе. Автобус подолгу ждали на улице. Но и внутри не протолкнуться.

У меня есть одна история, когда я один раз даже остался в автобусе, было так тесно, что я даже не мог выйти на своей остановке. Едем мы уже почти у школы я говорю: «Почему я еще здесь?». Потом они меня отвезли обратно. Александр Веселов

Ситуация обострилась после открытия в райцентре новой школы на 1300 мест. Больше половины детей – из окрестных микрорайонов. А автобусов всего два. О наболевшей проблеме родители учеников рассказали в обращении на прямую линию главы. После этого закупили еще транспорт. Как говорят дети, даже места пустые теперь остаются, о чем раньше не могли и мечтать.

А вот в селе Старый Варяш Янаульского района была совсем другая проблема. Ее в видеообращении озвучила мама Героя России Игоря Насибуллина. В местной школе, где учился и легендарный военнослужащий, начали капремонт. Однако из-за недобросовестного подрядчика работы затянулись. Роза Насибуллина попросила главу республики оказать содействие в ускорении ремонта. В итоге работы завершили в установленные сроки, и уже сразу после зимних каникул для детей в обновленной школе прозвенел первый звонок.