«Надо не сдаваться»: главные темы Прямой линии с Радием Хабировым

Глава Башкирии Радий Хабиров провел традиционную Прямую линию. Он ответил на десятки вопросов, прямой эфир длился 4 часа 23 минуты.

В этом материале мы собрали главные вопросы, на которые ответил руководитель республики в ходе трансляции на телеканале БСТ.

Что будет дальше?

В самом начале Прямой линии Радий Хабиров рассказал, как подобные эфиры помогают менять жизнь региона к лучшему.

Да, действительно, конечно, все будет хорошо. Я никогда не скрывал, мы живем не в простое время. Прямая линия - важный инструмент. Разумеется, мы настроение людей понимаем не за счет прямой линии, это огромный объем работы. Обращаюсь к жителям: поступило вопросов больше 4500, ответим на несколько десятков вопросов. Те вопросы, которые поступают, мы фиксируем и по ним работаем. По прошлому году был такой факт, что около 600 вопросов решили за неделю. Очень широкий спектр вопросов: есть негодования, есть пожелания. Все вопросы структурируем и всё сделаем. Наша задача - постараться не потерять эти вопросы и решить их. Есть вопросы разные: которые решаются по щелчку и долгосрочные. Все плавно будем решать. Они нам помогают решать, что волнует людей. Мы не видим оснований, чтобы делать катастрофические прогнозы. Я не пытаюсь успокоить людей, мы опираемся на конкретные факты. В основе лежит экономика: все показатели в хорошем развитии. Зарплаты с плюсом, индекс сельхозпроизводства - с плюсом. Видим снижение жилищного строительства, но мы все нагоним. Мы четко располагаем всеми возможностями, чтобы решить все социальные обязательства. Все социальные объекты строим и вводим в эксплуатацию. И самое главное - мы из ковида вышли и сразу вошли в противостояние с коллективным Западом. Сумасшедшее санкционное давление, но мы живы и развиваемся. Поэтому все будет хорошо. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Каким будет будущее Башкортостана через 10-20 лет?

Глава республики объяснил, что дать четкий ответ на этот вопрос не может. И вот, почему.

Вопрос достаточно сложный. Настолько все изменчиво, настолько турбулентный мир. Делать прогнозы сложно. Наша управленческая команда в прошлом году начала разрабатывать проект “Башкортостан-2030”. Очень сложно прогнозировать, вы не представляете. Мы должны четко просчитать все, что связано с СВО - а это тоже прогнозы. Поэтому мы подумали, “Башкортостан-2030” - прикладная вещь. Можно начать планировать, а все планы окажутся мечтами. Поэтому скажу откровенно: вот так далеко, чтобы на 20-30 лет, я не планировал. Сейчас мы не знаем, как себя дальше будет вести внешнеэкономическая конъюнктура. Если прогнозы не сбудутся - это еще хуже. Поэтому мы сосредоточились на решении конкретных вещей. В нашей программе очень простые вещи: какое количество школ построить, какие больные проблемы решить, какой рост инвестиций обеспечить - вот так. Я сейчас читаю книгу “Ближайшие 500 лет”, она исходит из следующего: когда-то Земля столкнется с Солнцем, поэтому человечество должно покинуть Землю. И вот там расписывается, как человека подготовить к долгому полету. Вот это - мечты, а пока мы должны завершить этот год и более-менее понимать, что делать к 2030 году. Но реалии таковы. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Вражеские беспилотники сейчас долетают до республики. Насколько республика к этому готова?

Республика находится под постоянным "прицелом" вражеских беспилотников. О том, насколько эффективна защита наших предприятий, Радий Хабиров рассказал подробно в эфире Прямой линии.

Самое главное - доверие. Я прошу доверия нам, нашей команде. Да, действительно, мы становимся достаточно системным объектом для атак. Только сегодня в 18:05 мы отменили “Ковер” по Стерлитамаку и Уфе. Это происходит регулярно. Регулярно объявляется беспилотная опасность. Был ряд случаев, когда уже атаковали. Мы видим, что атаки становятся более частыми. Одна из последних атак - мы получили сразу 6 беспилотников. Ничто нам не дает поводов говорить о том, что это остановится. Они уже и дальше Башкортостана залетают. С начала СВО, когда начали появляться первые атаки, система защита предприятий была ограничена. Готовности к этому не было. Все системы охраны работали для другой ситуации. Нам пришлось быстро решить эти задачи. Мы определили несколько десятков предприятий, которые приняли дорожные карты, в которых определили пассивные и активные методы защиты. Пассивные - металлические сетки, это крайне эффективно. Они задерживают беспилотник, взрыв не наносит сильного ущерба. Мы сейчас знаем, откуда и что к нам летит. После получения этой информации все службы переходят в режим боевой готовности. У “Башнефти” определено несколько десятков маневренных групп с автоматическим оружием. Мы уже сменили несколько поколений средств радиоэлектронных подавлений. Это такая постоянная игра в “Кошки-мышки”. Да, есть неприятность для жителей, потому что происходит деградация сотовой связи. С этим надо свыкнуться, это надо понимать. Мы тоже участники этих событий. Наша максимальная задача - сохранить темп нашей жизни. Теперь о доверии. Мы знаем угрозу, понимаем ее, у нас есть, чем себя защитить. Все предприятия работают. И самое главное, что параллельно с реальной войной начинается война фейков, когда людей вводят в тревогу. Просьба - опираться на достоверные источники. Мы кратко даем информацию о том, что произошло. Мы никогда не поступим легкомысленно, если будет угроза людям. На данный момент силы Минобороны, которые теперь уже дислоцированы здесь, достаточно эффективно работают. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будет ли точка притяжения у творческой молодежи?

Творческой молодежи нужно место для работы над своими талантами. Радий Хабиров пояснил, что главное в этом вопросе - инфраструктура.

Буквально на прошлой неделе мы были в “Арене-3000”, где собираются креативные ребята. Мы сейчас работаем над тем, чтобы начали появляться креативные сообщества. Бирск, Стерлитамак, Уфа. Мы определили еще 7 муниципалитетов, которые хотят этим заниматься. У молодежи очень разнообразное меню интересов, наша задача - дать им реализовать себя. И второе: можно 1000 раз говорить про креативные индустрии, но нам нужна инфраструктура. Если говорить о спорте - это площадки, бассейны, а для культуры - культурные учреждения. Это непростая задача. У нас 4000 учреждений культуры, представляете? Если хотя бы по миллиону дать на ремонт - это большая цифра. Я вижу, какая радость в селе, когда там ремонтируют дом культуры. У нас впереди из задач ремонт Русского драматического театра, нам нужно искать возможности, это сумма большая. Если браться, то это до 1,5-2 миллиардов. И, конечно, цирк. Сразу отвечу - это федеральное финансирование, деньги распределяются на 2026-2028 годы. В 2026 году можем приступим к реконструкции цирка. Сейчас мы его вновь проектируем. Вы помните, что с проблемой цирка я обращался к Президенту России. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Что делать с вандалами?

Если появляется что-то новое, то его разрушают. С такой болью к Радию Хабирову обратились жители республики.

Главы районов жалуются на вандалов. Я говорю - сломали? Разумеется, надо исправить. И второе - службы должны работать, у нас есть ответственность на вандализм. Но работает на мой взгляд другое. Когда человек формируется и видит, что что-то меняется к лучшему, у него все равно вырабатывается привычка не ломать. Общество уже не просто равнодушно проходит мимо, а начинает этому противостоять. Преступность в общественных местах у нас падает. Это говорит о том, что мы создаем для этого условия. Народная дружина - это больше дело муниципалитетов, но я подчеркиваю, что нам надо выдержать вот этот процесс приведения в порядок. Человек так будет устроен: он не будет ломать, если видит порядок. Парадоксальная вещь: в этом процессе органы внутренних дел должны играть маленькую роль. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Жители деревни Минлино Бураевского района обратили внимание на разбитую большегрузами дорогу к своему селу при строительстве трассы М-12. Будет ли исправлена ситуация?

Радий Хабиров успокоилжителей районов, в которых были разрушены дороги при строительстве федеральной трассы М-12.

Представьте: 140 километров строили, и сколько инертных грузов было перевезено. Нам сложно посчитать ущерб, но он исчисляется миллиардами. Мы приняли решение из дорожного фонда ускоренным финансированием отправлять средства на восстановление дорог. Следующий год для республики в плане наших возможностей будет, наверное, худшим годом. Потому что мы входим в новый год с самым большим дефицитом бюджета. В первую очередь на эти дороги будем отправлять какие-то суммы, но какое-то время нужно будет потерпеть. Второе: мы точно видим, что для дорог нашей республики большой ущерб наносит транспорт, который возит грузы с превышением размеров. Сложилась такая ситуация, что предприятия в свою экономику закладывают все превышения. Когда с Ишимбая едешь в Верхотор - была прекрасная дорога, а спустя три месяца ее уже “продавили”. Ущерб от этого страшный. В республике уже работает 11 станций весового контроля. Штраф - до 400 тысяч, даже сейчас больше. От станций весового контроля в дорожный фонд мы собираем до миллиарда рублей. Мы бы этим не занимались, но нас не слышит. Мы будем использовать передвижные станции и постоянные. Попутно скажу: камеры фиксации сильно критикуют водители. Мы это сделали, чтобы порядок был на дорогах. Башкортостан был в “красной” зоне по этой ситуации. Те деньги, которые мы собираем - а это два и уже три миллиарда - все падает в дорожный фонд. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Можно ли создать в заброшенном мельничном комплексе братьев Бушмариных в Чишминском районе музей хлеба?

Жители Чишминского района в видеообращении показали состояние мельничного комплекса братьев Бушмариных. Здание пришло в негодность, однако для истории и жителей республики оно безусловно представляет огромную ценность. Чишминцы предложили открыть там музей хлеба.

Сегодня мы провели заседание комитета ЮНЕСКО, где как раз обсуждали дом Бушмариных. Сейчас нет готового решения. Точно нужно туда заходить, это будет стоить больших денег. Мы обязательно туда придем, в ближайшую поездку я сам туда загляну, а потом примем решение. Здесь нужно поискать какой-то вариант. Озабоченность разделяю, но на 2026 год денег нет. Твердо обещаю - порядок наведем. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Об отношении к делу Алана Марзаева и слухах о продаже “Башспирта”

О том, как Радий Хабиров переживает громкие судебные процессы, он рассказал, отвечая на очередной вопрос от журналистов в студии Центра управления республикой.

Сам факт продажи чего-то - это нормально. Но вы ничего не продаете из того, что приносит прибыль. Знаете, сколько предложений было продать аэропорт? Мы с него получаем прибыль от 2 до 3 миллиардов рублей. Тоже самое и про “Башспирт”. Несколько лет назад продажа была интересна, когда были разговоры о банкротстве. Сейчас это единственная компания из пятерки, которая увеличила продажи. Я это связываю с эффективным менеджментом. Предложения по “Башспирту”, конечно, были. Но я сказал, что не вижу в этом необходимости. Что касается Раифа Рамазановича, моя позиция не меняется. Я не хочу подменять собой силовиков, они работают в рамках своих задач. Очень сложный вопрос, когда хозяйственная деятельность сменяется уголовной. Поэтому будем ждать. Что касается Алана Викторовича, моя позиция тоже не меняется. Ждем решения суда. Я не защищаю коррупционеров. Я могу быть внутренне не согласен, но я не буду идти против того, что мы живем в правовом государстве. Когда возникает вопрос, что взятку взял - он сразу вылетает. Как было с Клебановым, как было с мелеузовским бывшим главой. Давайте будем держать балансы и проявлять устойчивость. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Включат ли приложение непрерывного мониторинга сахара в перечень программ, работающих в условиях ограничения мобильного интернета?

В ходе Прямой линии вскрылась проблема: из-за ограничений мобильного интернета диабетики республики не могут вести непрерывный мониторинг уровня сахара.

Насколько я понимаю, это федеральное регулирование. Давайте выйдем с предложением. Мне кажется, это актуальная история, готовьте письмо, давайте отправим. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Можно ли построить новый дворец культуры в Акъяре?

Дворцы культуры - это важно. Особенно, когда речь идет о небольших городах и селах.

Я сознательно попросил этот вопрос, он есть у нас в повестке. Это опять же вопрос финансирования, мы провели несколько раундов переговоров с УГМК. Мы договорились, что они построят этот дом культуры. Долго мы спорили, какой он должен быть, каких размеров. Сейчас УГМК его проектирует. Наша задача - в следующем году войти в строительство. Это ровно тот случай, когда мы исходим из того, что если какая-то компания работает с нашими ресурсами, она должна вносить социальный вклад. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будут ли закрывать Благовещенский филиал архитектурно-строительного колледжа?

Глава региона четко дал понять: ни один колледж в республике закрыт не будет.

Мы далеки от того, чтобы закрывать колледжи. Мы их сохранили, у нас их 92 колледжа. Это такая разветвленная сеть. Они в разном состоянии. В Благовещенске три колледжа, мы сейчас проводим оптимизацию, соединяем их в один большой комплекс. Такие вещи мы хотим сделать в ряде городов. Это аккумуляция сил, уходят лишние расходы. Мы видим примеры, которые есть. Возьмите Москву. У нас есть школы, где учатся 200-300 человек. А в Москве школы на несколько тысяч детей. Мы, наоборот, считаем, что колледж - главный партнер наших предприятий. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Когда закончится ремонт дворца творчества “Орион” в Деме?

Отличные новости для демчан - знаменитый и любимый всеми "Орион", как оказалось, откроют совсем скоро.

Здание было в аварийном состоянии, в этом году выделено более 30 миллионов рублей на ремонт, работы завершатся до 15 декабря. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будет ли Радий Хабиров контролировать реставрацию памятника Салавату Юлаеву?

Безусловно, одна из главных новостей года связана с реконструкцией памятника Салавату Юлаева. На этом вопросе Радий Хабиров остановился подробно.

Мне не хотелось этим заниматься, это эмоциональная нагрузка. На самом деле, это тяжелая история. Но если бы мы это не сделали, то за нас бы все сделала природа. Сейчас слава Богу мы начали эту работу. У нас есть проект, у нас есть партнер. Общество мы все-таки убедили, что памятник нужно снять и поставить. У нас есть деньги, мы понимаем финансирование. У нас есть общественная комиссия, которая сопровождает все этапы строительства. Мы хотели бы сразу реновировать территорию. Если памятник делаем, то и постаментом много работы. Хотим немного там красоты навести. План такой: если ничего неожиданного не будет, то в октябре 2027 года памятник можем открыть. Только для того, чтобы снять памятник, нужно было выстроить туда дорогу. Мы действительно очень ответственно провели этот период. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О ситуации с “Башкиравтородом” и запуске улицы Пугачева

Дорожные вопросы все вызывали у жителей большой резонанс. Прямая линия 2025 года не стала исключением.

"Башкиравтодор" нам доставил головной боли. Наверное, где-то мы ее перегружали. Иногда я приезжал в район, давал прямую команду, они все бросали, но экономика этого не приняла. Предприятие находится в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом году. Предприятие с большим кредитным портфелем. Практически все виды работ, которые мы выбрасывали на рынок, оно выигрывало. Мы оказались в ловушке: мы напитали его объемами, с другой стороны - из-за сложного положения предприятия виды задач, которые мы поставили, они не выполнили. Нам еще подножку поставила попытка рейдерского захвата предприятия. Тех, кто этим занимался, я обязательно догоню. Они сразу сделали конкурсное производство, это распродажа. Здравый смысл восторжествовал, сейчас “Башкиравтодор” работает, но летнее время упущено. Что касается улицы Пугачева, что самое главное мы сделали - мы пробили дорогу. Теперь с Рыленко до самой Пугачева можно напрямую доехать. В принципе весь комплекс начал работать. Под развязкой на Рыленко едете прямо и все работает. По проекту там четыре полосы, но этот участок, где четыре полосы надо делать, скорее всего введем только в следующем году. Я вновь подчеркиваю: дорогу мы пробили, она “полетела” с учетом двух полосы и объездной дороги. Я считаю, что самое главное мы в этом году сделали. Да, она тяжело далась, года на полтора мы сдвинули ее вправо. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О подвиге жителя Салавата и продолжении программы "Герои Башкортостана" после окончания СВО

Житель Салавата Азамат Муллашев совершил подвиг, спас товарища, потерял ногу и находится на лечении. Сослуживцы Муллашева попросили Радия Хабирова помочь получить ему звание Героя России.

Мое ходатайство уже ушло. Там была целая цепь событий, когда он спасал людей на поле боя. Это физически сложно, а тут еще человек сам ранен. Министерство обороны очень внимательно прислушивается к таким предложениям, он достоин этого звания. Что касается “Героев Башкортостана” - 70 человек сейчас проходит обучение и наша задача призвать их на службу. Я думаю, что все они найдут достойное место. Программу мы будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Смогут ли жители других регионов России участвовать в программе “Герои Башкортостана”?

Радий Хабиров пригласил в регион всех участников спецоперации - им здесь будут рады.

Да, смогут. Я что хочу сказать: я же когда к вам приезжаю, попутно всех приглашаю в Башкортостан. Вашего замполита, кстати, я вроде бы уговорил. Потому что это же сила, сила в людях. И молодые пусть приезжают. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Насколько республика готова к экономическим испытаниям после СВО?

Важный вопрос был задан на Прямой линии - готова ли экономика Башкирии к испытаниям, которые связаны с постоянным давлением на ее экономику.

После СВО, дай Бог, все наоборот стартанет. Всегда важны приоритеты. В обществе есть понимание, что главное это поддержка специальной военной операции. В этих условиях мы легко принимаем решения. Я могу сказать следующее: в этом году для поддержки СВО мы уже выделили 26 миллиардов, нам нужно 32. Это широкий спектр вопросов. Это сложно: происходит разрыв между возможностями и тем, что необходимо. Да, это непростой год, но легких у нас и не было. Это не смертельно, хуже, когда у тебя профицит бюджета. Я всегда исходил из того, что деньги должны работать. Те объекты, которые мы строим - я смотрю на цены и понимаю, что мы никогда бы сейчас не построили, там цены на порядок выше уже. В чем будет сложность, когда закончится специальная военная операция? Мы выйдем израненными. Мы потеряли людей, много людей, кто с инвалидностью, с увечьями. Послевоенное поколение знаете, как называется? Бебибумеры, потому что был беби-бум, этому тоже есть объяснение. Может, у нас после СВО рождаемость увеличится. А еще есть нацпроекты. Нацпроекты ты выполнил - молодец, не выполнил - верни средства. Мы одни из лидеров их выполнения. Плюс мы регулярно актуализируем эти задачи. В декабре будет Послание, доложу, что сделано, и о стратегических задачах на следующий год. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как проходит интеграция участников в СВО в органы республиканской власти?

Одна из важных задач, которую ставит перед собой Радий Хабиров - адаптация участников специальной военной операции.

У нас уже вернулось 2700 человек, но при этом я каждый раз говорю - вернется по завершению несколько десятков тысяч. Из этих 2700 почти 700 человек уже с инвалидностью. Это особая часть работы. 2000 с лишним человек уже трудоустроены. Что касается “Героев Башкортостана”, это история, которая направлена на то, чтобы людей, которые воевали качественно, призвать на государственную службу. Конечно, нам нужны люди решительные, разумные, патриоты, принципиальные. Это одна сторона медали, другая заключается в том, что ты можешь обладать качествами, но не иметь компетенций. Третья вещь: 70 человек у нас сейчас учится. Когда они служили, то получали больше. Когда они придут, не все сразу станут министрами. Эта проблема есть, эта проблема нас ждет, эта проблема меня волнует. Надо понять одну вещь: долгие годы из чиновников рисовали адовых созданий. У нас огромное количество славных людей работает. Но и среди нас есть негодяи. Наша задача - избавляться от этих негодяев. Поэтому мы и ждем вас, я буду окружать себя такими людьми. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Об отношении к новому руководителю Башкортостанской митрополии

Недавно в регионе ушел на заслуженный отдых митрополит Никон, его сменил Филарет. Радий Хабиров отметил, что республика признательна Никону за его работу в республике.

Помню, у меня утонул родственник, а он не был крещенным. Я пошел к владыке (Никону - прим. редакции) просить о молитве, это было 30 лет назад. Очень добрый и глубокий человек, он пользуется очень большим уважением. Спасибо ему огромное за службу. Мы еще на Табынских чтениях хотели выразить ему признательность. Очень хорошо, что местом проживания ему определена Уфа. Что касается нового руководителя митрополита Филарета. Он закончил МИФИ, серьезное образование, возглавлял семинарии. Он молодой, 1963 года рождения. Я думаю, что мы выстроим прекрасные отношения. Мы делаем одно дело. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О слухах об отставке Андрея Назарова

В последнее время все чаще и чаще в соцсетях появляются "вбросы" об уходе премьер-министра Назарова из политики. Глава региона подчеркнул, что подобные слухи для политики - дело обычное.

Что касается Андрея Геннадьевича - это наш национальный обычай, когда мы кого-то постоянно провожаем. Вообще это такой политтехнологический процесс, который направлен на дестабилизацию. Это идет вне зависимости от наших действий. Мы с ним так и договорились, чтобы коллеги в управленческой команде чувствовали свободу. Есть плюс: ты даешь им автономность, и они сделают больше. Тот же “Башкиравтодор” - я попросил его заниматься проблемой. Кампус - это огромный объем работы, там три источника финансирования. Там тоже нужно работать в режиме штаба. В период ковида я его попросил заниматься строительством госпиталей. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О ситуации с общественным транспортом в Уфе

Во время прямого эфира в студию позвонила жительница Уфы, которая рассказала о ситуации с транспортом в городе: после 10 вечера зачастую уехать куда-то проблематично, а карту "Алга" некоторые водители до сих пор отказываются принимать.

Решение здесь какое: есть ряд заковырок, которые мы пытаемся решить. Мы пошли по пути укрепления “Башавтотранса”. Главным партнером в Уфе стал он. Первое решение на поверхности - покупка новых автобусов и открытие новых маршрутов. Нам и электротранспорт нужен. Уфа молодцы, 15 троллейбусов закупили. Я абсолютно признаю, что состояние транспортной сети отстает за ростом количества жителей Уфы. Это становится одной из больших проблем. Мы сталкиваемся с тем, что коммерческие перевозчики отказываются и не выходят на конкурсы, им не выгодно ездить по тем тарифам, которые есть. А мы, если пойдем на повышение тарифов, столкнемся с непониманием людей. С коммерческими пока так не получается, они попросили помочь закрыть платежи по лизингам, но мы пока не в состоянии. Что касается карты “Алга”. Это такой постоянный процесс, когда берешь дубину и с утра до вечера стучишь. Вы же понимаете, почему не хотят принимать. Если вы спросите какой процесс коммерческих перевозчиков ее берет, я не отвечу. Давайте на “Транспортном часе” покопаемся в этом вопросе. Есть разные решения. Вы слышали, что ряд регионов рассматривают возможность закрыть наличные платежи. Но будут возникать случаи, когда ребенок или бабушка забудут карту - что с ними делать? Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О реабилитационных центрах для молодых инвалидов старше 18 лет

Один из важных для жителей вопросов - реабилитация инвалидов. Если речь касается детей, то ситуация еще более-менее ясна, то что делать тем, кто достиг совершеннолетия, для многих непонятно.

Для нас большая история, что “Салют” построили. Что касается 18+, то мы даем сертификаты. Главное, чтобы мы могли оплачивать столько сертификатов, сколько нужно, чтобы было финансирование. У нас впереди задачи сосредоточиться на возрасте 18+. Чем раньше ты начинаешь реабилитацию ребенка, тем больше у тебя вероятность положительность исход. А 18+ это сертификат, но оплачивать будет республика. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Об отношениях с Беларусью, Таджикистаном и другими странами

Мир меняется и Башкортостан - не исключение. Если раньше многие выстраивали отношения с западными странами, то сейчас этот вектор изменился.

Вся моя география полетов - Минск, Астана, Ташкент, и вот сейчас похоже будет качать Таджикистан. Мы исходим из того, что нужно бить в одну точку. Наши показатели мы посмотрим по итогам года, порядка 4 миллионов долларов у нас оборот. А ведь вся логистика, вся система расчетов ранее была настроена только под Запад. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О памятниках героям СВО

Жители региона прислали Радию Хабирову видео вопрос, в котором предложили начать устанавливать памятники героям СВО. Глава региона инициативу поддержал.

Я поговорю по этому вопросу. Если жители Большеустьикинского скажут, что “мы хотим здесь”, мы эти деньги вам выделим. У нас нет решения - надо делать памятники делать или нет. Если вы приняли с главой района такое решение - давайте делать. По Уфе я жду завершения спецоперации, уже есть художник Салават Щербаков, будем строить. А что касается вашего района - будем района. В Стерлитамаке уже установили памятник героям СВО. Наверное, уже пришла пора, будем делать. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

К какой зоне влияния Радий Хабиров относит республику?

В нашей стране часто принято считать, что крупный руководитель или целая республика должны себя относить к какой-то либо зоне влияния или клану.

Башкортостан - крупный регион. Ни к какому клану я не принадлежу, это достаточно очевидно. Хотя в минуты слабости я говорю себе, что надо обратиться к какому-то решающему человеку. Я служу Президенту, я такой явный путинист. Мне не надо суетиться, если возникают проблемы - я обращаюсь к Президенту. В этом плане нам сейчас хорошо. Но, конечно, для “Роснефти” мы - сфера интересов. Мы отлично друг друга слышим, находимся в постоянном диалоге по деньгам, по которым идет формирование бюджета. Тоже самое - “Росхим”, “Газпромнефтехим Салават”, “Ростех”. Со всеми выстроены отличные отношения. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как меняется портрет управленца в связи с постоянными кризисами? Какие задачи стоят перед командой в 2026 году?

Несмотря на то, что каждый новый год вносит коррективы в управленческую команду, основной ее костяк не меняется. Причем, по словам Радия Хабирова, некоторые люди были до него и будут работать после него.

Я уже работаю восьмой год. Основной костяк управленческой команды не меняется. Я всегда над ними шучу, знаю, что он еще в обкоме партии шучу, говорю, что они еще меня переживут. Почему это происходит? Эти люди выполняют невидимую работу, это их миссия и служба. Понятно, что кто-то постоянно уходит на пенсию и приходит молодежь. Я вообще удивляюсь чиновникам: ковид, спецоперация. Каждую неделю мы говорим с ними на повышенных тонах. В 2026 году мы готовимся к выборам в Госдуму, в Городской совет Уфы. Я не могу сказать, что нас ждет что-то необычайное. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О детях, больных лейкоплакией

Неожиданным стал звонок молодой матери, чей ребенок болен лейкоплакией. По ее словам, в регионе есть лишь один специалист, который может выявить эту болезнь и помочь с ее лечением.

Я попрошу конфиденциально принять данные, вам позвонят с Министерства здравоохранения. Прошу обратить внимание на эту проблему, взять на контроль. Мы обязательно поможем. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

К слову, уже через несколько вопросов руководитель Минздрава отчитался, что с женщиной установлена связь, а оказание квалифицированной помощи ее ребенку - вопрос времени.

О том, как попасть на СВО женщинам для работы в госпиталях

Не только мужчины, но и женщины хотят идти на СВО. Однако, попасть в зону спецоперации не так-то просто. Да и сам Радий Хабиров отметил, что не хотел бы посылать наших женщин в зону боевых действий.

Я бы не хотел, чтобы через мои руки на СВО шли женщины. Я говорил с нашими женщинами, которые создали соответствующую организацию “Первая юрта”. Там есть и учителя, и чиновники. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Возможно ли масштабировать проект “Первая юрта” на другие регионы?

Программа "Первая юрта" - уникальна для страны. Более сотни женщин-волонтеров уже отработали смены в госпиталях в зоне СВО, оказывая помощь бойцам. В регионе предложили распространить этот опыт на всю страну.

Я, конечно, за страну. Но я всегда стараюсь сосредоточиться на республике. У меня плотные контакты с главами Курской, Белгородской областей. Но вот людской ресурс - может быть, вашу энергию туда бросить, но это ваше решение. Но если местные власти этим не займутся, я же не могу их подталкивать. Может быть сосредоточиться на том, что есть? Скорее бы закончилось, чтобы вы туда не ездили. Я бы вот так ответил. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как Радий Хабиров относится к фейкам?

Необычный вопрос про фейки и отношение Хабирова к ним был задан бабушкой, которую сгенерировали в нейросетях. Глава региона отметил, что еще немного - и такие изображения уже трудно будет отличить от реальности.

Кстати, пока визуально мы можем распознавать нейросети. Но далее мы боюсь будем все проводить через экспертизу. Фейки - это часть нашей жизни, часть информационной войны. Нам тоже нужно воевать, тоже надо учиться. Сейчас не война мускулов, а война интеллектов. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как стать Главой Башкортостана?

Студент из Москвы родом из республики попросил Радия Хабирова рассказать, как стать Главой Башкортостана.

Наверное, надо не сдаваться. Иногда бывают ситуации, когда руки опускаются. Представляете, парень поступил в Москву, на втором курсе, какая у него энергетика. Я даже своим местом готов поделиться, лишь бы они возвращались. А если серьезно, это ресурс, с которым мы только начали работать. Когда мои дети выросли, тогда мерилом была возможность учиться за рубежом. Это здорово, что ребенок учится в Москве. Задача другая - Москва слезам не верит, не все найдут себе пристанище. Часть ребят свяжет себя с Москвой, а часть будет думать. И вот их надо забирать. На следующей неделе я встречаюсь с ребятами нашими в Москве, 500 человек. Расскажу, что их ждет в республике. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О санаторно-курортном лечении участников СВО и членов их семей

В республике действует бесплатное санаторно-курортное лечение для участников СВО и их семей. Участники СВО попросили пролонгировать программу еще на один раз и включить в нее детей.

Действительно, такая мера есть. В других регионах ее нет. Мы из чего исходим: мы делим на семью, это будут и сложности. Открою вам секрет - несколько тысяч случаев было, когда заселяли людей, а формальные моменты не подходят. Прописка или еще что. Санатории берут это на себя. Лучше мы будет поступать так. Мы практически никому не отказываем, а увеличивать меры поддержки - наши бюджеты санаториев не позволят. Давайте действовать в рамках, которые есть. Иногда лучше находить мужество сказать “нет”. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будут ли в ближайшие годы в Башкирии большие стройки?

Каждый год в регионе ознаменован глобальными стройками. Радий Хабиров подробно остановился на том, какие у республики планы в сфере подобных проектов.

Да, конечно, есть. Самый высокий статус - у Южного обхода. Это тоже мост, соединение в районе “Меги” через Белую. Я обратился к Президенту с этим вопросом, он поставил положительную визу. Этот проект мы хотим провести по прямой денежной субсидии. Два моста у нас есть на Интернациональной и в Нижегородке - это, скорее всего, будет концессионное соглашение. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как Хабиров относится к обмелению Белой?

Не менее важный вопрос - обмеление Белой. По мнению Радия Хабирова, определенная проблема в этом вопросе есть, но не столь катастрофичная.

Да, это проблема, но это не катастрофа. Цикличность есть обмеления есть. В прошлом году, когда дожди пошли, у нас было второе практически половодье. В то же время и качество воды сейчас стало лучше. Это естественный техногенный процесс, который остановить сложно. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Успеет ли Радий Хабиров достроить мечеть “Ар-Рахим” за свой срок?

Глава региона вновь отметил, что вопрос главной башкирской мечети для него - сложный. Однако, дело сдвинулось с практически мертвой точки.

Тяжело начиналась эта история. Так начали на меня давить, что я разозлился и не думал это делать. Сейчас вошел в эту историю: подсветку начали делать, фасад начали делать. Я нашел себе соратника там по этой мечети. Такие объекты надо с душой делать. Не буду утверждать, в следующем году наверное завершим фасад. В этом году хотели подать тепло, но не подали, это деньги. Там еще много вопросов, которые не решены. Поэтому давайте не буду утверждать, это все посчитать нужно. Срок полномочий - 2029 год. Конечно, в планах я хочу завершить, но все настолько турбулентно. Если передо мной будет выбор заплатить за дроны или направить на мечеть - я выберу первое. И Всевышний меня простит, потому что я выбираю жизнь людей. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как продвигать местные бренды в рамках креативных индустрий?

Лучшая реклама - от руководителя республики. Радий Хабиров всем посоветовал посетить миякинский район и похвалил местных мастериц, которые изготавливают миякинские паласы. Они же, к слову, попросили помочь сделать целый бренд из их изделий, чтобы о нем узнало как можно больше людей.

Я жену попросил купить домой пару миякинских паласов. Вы получили в моем лице партнера. В Миякинский район можно заехать в их парк, в кафешке выпить чашку кофе, заехать в Миякинский рыбный комбинат. А если еще купить там миякинский палас… Я переговорю с вашим главой, я думаю у вас все получится. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Какие региональные предприятия могут обеспечить достойную зарплату тем, кто уезжает на вахту на Север?

Известный блогер Дамир Вахитов задал Радию Хабирову важный вопрос: может ли республика обеспечить достойные зарплаты на своих предприятиях тем, кто уезжает работать на Север.

Это такой феномен, что освоение Сибири осуществлялся на вахтовой основе. У Башкортостана своя история. Мы первые начали разработку Ишимбайского месторождения в 1932 году. И история вахты - целый комплекс, исторический и нравственный. У нас на вахту целые поколения ездят. Бытует мнение, что на вахту ездят, потому что работы нет. Тем не менее, большой ряд наших предприятий промышленных готовы принять. Но и Сибирь кто-то должен осваивать. Там создают условия, когда зарплаты больше. Мы провели большую работу по линии Минтруда, у нас была программа “Башкирская вахта”. Какая-то часть небольшая ушла. На мой взгляд это сложно - разлучаться с семьей, условия Севера. Но в определенном будущем мы будем с этим жить. Буду зарабатывать, строить семью, покупать жилье. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

На кого равняется Радий Хабиров?

Есть у главы региона наставники, на которых он равняется во время своей работы?

Чем ты старше, тем меньше у тебя наставников. У меня в жизни были такие люди, к которым я прислушивался. Виль Тимербулатов - все, что касается здравоохранения, он с первых дней этим занимался. Мустай Карим - у меня были теплые отношения с ним. Всегда было интересно смотреть, как работает Сергей Собянин. Посмотрите, какая Москва, это самый лучший город мира. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

На трассе Уфа-Стерлитамак местами не работает освещение целыми сегментами: будет ли это исправлено?

Жители региона заметили, что на трассе Уфа-Стерлитамак местами перестало работать освещение, которое было особенностью этой трассы.

Постоянно ругаюсь с дорожниками. Долго строили, потом 2 километра кабеля украли. Люди жалуются. Пусть нам “Упрдор” доложит, поставим это на постоянный контроль. Когда целыми сегментами не горит - это проблема. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Планирует ли Радий Хабиров оставаться в Башкирии после ухода с госслужбы?

Зрители прямого эфира поинтересовались у руководителя региона о его планах после окончания его полномочий.

Да, действительно, есть у меня квартира в Москве и у супруги тоже. Я же здесь живу в государственном жилье. Как-то не задумывался над этим вопросом. У нас же маленькие дети, двое детей. Мы себя видим здесь в республике. Если ситуация будет складываться благоприятно, мы проживем здесь. А насчет квартиры - скоро узнаете, я присматриваю себе квартиру. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Что будет внутри Межвузовского кампуса в Уфе?

Один из уфимских студентов попросил Радия Хабирова подробно рассказать, что планируется разместить в здании строящегося Межвузовского кампуса.

Наш кампус будет самый крутой. Мы строим его достаточно быстро. Наполеоновские планы: к концу 2026 года его сдать. Там будут постирочные, бытовые вещи, что-то вроде детских садов, спортивные объекты, зал для всевозможных пленарных заседаний, центр фотоники. Я уже не говорю об общепитах, столовых. Комнаты для самостоятельных работ, библиотеки. Мы постараемся удовлетворить потребности молодого человека не выходя из общежития. В этом в принципе и уникальность. Очень надеюсь, будем гордиться. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О недавнем путешествии по Башкортостану

Главу региона попросили перечислить места в республике, которые обязательно стоит посетить. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане очень много красивых мест и пересказал свой недавний маршрут выходного дня.

Проехал по маршруту до Верхотора, по пути через Ишимбай заехал на кладбище к родителям. Оттуда на Воскресенское, обратно возвращались и заехали на БСК, пообедали в ресторане в Стерлитамаке и поехали обратно. Башкортостан вообще в этом плане кладезь. Нужно просто выбрать маршрут: где остановиться, где перекусить. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему в Башкирии медленно развивается туризм?

Один из финальных вопросов был действительно наболевшим. Когда Башкортостан станет один из центров притяжения туризма?