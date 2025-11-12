В Уфе для юных хоккеистов провели экскурсию и мастер-классы

Юные хоккеисты из Бижбуляка и Кумертау получили современные игровые приставки. Этот подарок позволит им не только совершенствовать навыки на льду, но и осваивать виртуальную версию любимой игры. Программа дня для юных спортсменов была насыщенной. Они посетили «Уфа-Арену», где поболели за «Салават Юлаев» в матче против тольяттинской «Лады».
Одним из главных событий стал мастер-класс. Его провели лучшие киберхоккеисты республики Семен Литвак и Дамир Мустаев. Также с юными талантами пообщались генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и вице-президент Федерации компьютерного спорта России, председатель башкирского отделения Азамат Муратов.
В планах Объединенной федерации хоккея республики провести весной следующего года очередное республиканское первенство, в котором примут участие не менее 70 юных любителей интерактивного хоккея.