В Уфе для юных хоккеистов провели экскурсию и мастер-классы

Юные хоккеисты из Бижбуляка и Кумертау получили современные игровые приставки. Этот подарок позволит им не только совершенствовать навыки на льду, но и осваивать виртуальную версию любимой игры. Программа дня для юных спортсменов была насыщенной. Они посетили «Уфа-Арену», где поболели за «Салават Юлаев» в матче против тольяттинской «Лады».

Одним из главных событий стал мастер-класс. Его провели лучшие киберхоккеисты республики Семен Литвак и Дамир Мустаев. Также с юными талантами пообщались генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и вице-президент Федерации компьютерного спорта России, председатель башкирского отделения Азамат Муратов.

В планах Объединенной федерации хоккея республики провести весной следующего года очередное республиканское первенство, в котором примут участие не менее 70 юных любителей интерактивного хоккея.

Самое главное, что и в Бижбуляке, и в Кумертау появятся две игровые позиции на основе PlayStation 5 и телевизора, чтобы на этих позициях обеспечить тренировочный процесс. Интерактивный хоккей – часть вида спорта хоккей. И мы его с большим удовольствием в нашей республике развиваем.

Азамат Муратов, вице-президент и председатель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России
