В Уфе для юных хоккеистов провели экскурсию и мастер-классы

Юные хоккеисты из Бижбуляка и Кумертау получили современные игровые приставки. Этот подарок позволит им не только совершенствовать навыки на льду, но и осваивать виртуальную версию любимой игры. Программа дня для юных спортсменов была насыщенной. Они посетили «Уфа-Арену», где поболели за «Салават Юлаев» в матче против тольяттинской «Лады».