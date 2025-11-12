Глава Следкома контролирует расследование по факту издевательств в одной из школ Уфы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования по факту возможного буллинга в одной из школ Уфы.

Напомним, мама ученика третьего класса пожаловалась в социальных сетях, что его сына, который оказался новеньким, обижают. Одноклассники шпыняют его, бьют сменной обовью и толкают. Свои слова женщина подтвердила видео, которое ей удалось снять самостоятельно. Семья обращалась к руководству школы, но ситуацию так и не урегулировали.

Следователи организовали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

