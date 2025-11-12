В Башкирии состоялась премьера музыкального спектакля «Зятьки»

В Салавате состоялась премьера музыкального спектакля «Зятьки» по пьесе татарского драматурга Туфана Миннуллина. Постановка прошла в стенах Русского молодежного театра.
Ранее комедия на языке оригинала уже неоднократно с успехом проходила на сценах различных площадок Татарстана и Башкортостана. В этот раз пьесу перевели на русский. В основе сюжета история об отце, его трёх дочерях и забавных испытаниях для женихов.
Обращаясь к изображению быта крещеных татар, режиссер-постановщик предельно внимателен как к деталям костюма и декорациям, так и к работе актеров. Комедия лёгкая в восприятии, наполнена жизнью и острыми коллизиями.