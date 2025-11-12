Политолог о Главе Башкирии: «Это человек со своим мнением»

Никаких неудобных вопросов. Глава республики полностью владел ситуацией и был готов к любому ответу. И это отмечают эксперты, которые в том числе присутствовали на Прямой линии, прошедшей накануне.

До и во время мероприятия от жителей поступило более 8,5 тыс. различных вопросов. Об этом сообщили в управлении руководителя региона по социальным коммуникациям. Самыми популярными темами в этом году стали дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальное обслуживание и защита населения, образование. Но были и другие темы. В частности, один из политологов Арсен Шаяхметов поинтересовался, относится ли руководитель региона к какому-либо из кланов и есть ли у него покровители. В этом, кстати, нередко обвиняют многих других губернаторов и больших чиновников.

Я вам точно хочу сказать, что ни к какому клану я не принадлежу. Это достаточно очевидно. Хотя в минуты слабости, которые бывают у всех, я думаю, что надо бы к какому-то клану принадлежать, чтобы иметь возможность обратиться к какому-то решающему человеку. Но я служу Президенту страны, в этом смысле я официальный и явный путинист. И это дает мне возможность спокойно работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И всё это на фоне многочисленных и постоянных слухов, которые то и дело пускают недоброжелатели о возможной отставке руководства региона. Об этом также уже не первый раз спрашивают главу республики. К фейкам Радий Хабиров уже привык. Он также вновь обозначил свою позицию по поводу экс-чиновников Алана Марзаева и Раифа Абдрахимова, которые сейчас под следствием. В этом деле эмоции излишни. Только решение суда может поставить точку в деле.