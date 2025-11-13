Политологи высказались о Прямой линии Главы Башкирии

11 ноября в эфире Прямой линии с Главой Республики Башкортостан Радий Хабиров отвечал на вопросы граждан и журналистов. Линия длилась более 4 часов, в эфир поступило 8,5 тысяч вопросов. На все запросы будут даны официальные ответы.
Политологи в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» прокомментировали традиционную «встречу» главы республики и граждан.
Хабиров ответил не на те вопросы, которые интересно «подсветить» властям, а на те, которые волнуют людей, и не избегал острых политических тем. Может ли регион противостоять атакам дронов и как? Зачем так много видеокамер на дорогах? Закроют ли в регионе колледжи? Есть ли у власти понимание, как спасти «Башкиравтодор»? Как идут фасадные работы в мечети «Ар-Рахим»? Что ж, отлично, что глава республики стремится к высоким стандартам качества для жителей, ориентируясь на лучшие федеральные практики.Евгений Минченко, политолог
На фоне общественно-политической турбулентности в стране глава транслировал сигнал стабильности без стагнации: республика развивается, социальные обязательства выполняются, кризисных рисков нет. Такая риторика рассчитана на снижение общественного напряжения и укрепление доверия к региональной власти, формируя образ Радия Хабирова как рационального управленца, ориентированного на результат и диалог с населением.Арсен Шаяхметов, политолог
Прямая линия показала высокую степень доверия населения к руководителю республики, к его способности и желанию решать жизненно важные проблемы людей, а также глубокое понимание как общих, так и конкретных проблем республики и ее городов и районов.Сергей Семенов, политолог
На Прямой линии много говорили про креативные индустрии и развитие инфраструктуры для реализации своих талантов. Именно это является одной из целей развития креативных индустрий – чтобы молодое поколение и талантливые жители республики могли реализовываться, стать не просто известными, но и экономически успешными. Потому что креативные индустрии – это в первую очередь экономика.Мария Орешникова, руководитель Дирекции креативных индустрий РБ
Прямая линия этого года ознаменовала новый этап, который можно охарактеризовать тремя ключевыми принципами: экономический прагматизм, укрепленная оборона и социальная стабильность.Александр Кобыскан, старший научный сотрудник центра социокультурного анализа Института стратегических исследований
Мероприятие еще раз подтвердило, что наука сегодня — это не абстрактное знание, а практический инструмент решения самых актуальных задач. Евразийский НОЦ, объединяя ведущие научные силы, готов и в дальнейшем выступать драйвером этого процесса, а республика нас в этом всячески поддерживает.Наталия Латыпова, директор Управляющей компании научно-образовательного центра РБ
В словах Радия Хабирова прозвучали несколько важных посылов. Один из них — не надо паниковать. Глава Башкирии подчеркнул, что нам предстоит тяжёлый год, но это не значит, что надо унывать. Надо быть готовым ко всему, закатать рукава и работать. Мы со всеми трудностями справимся.Денис Чернавин, Герой России, полковник