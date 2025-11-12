В Уфе показали, как обучают собак-проводников

В Уфе прошло мероприятие «С другом по жизни». Проект представляет собой важный шаг в направлении создания инклюзивного общества, где люди с ограничениями по зрению могут жить полноценной жизнью, опираясь на своих верных собак-проводников. 30 владельцев четвероногих из Башкортостана вместе с кинологом исправляли ошибки при взаимодействии незрячего хозяина и его питомца. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Четырёхлапый помощник уже издалека учуял своего тренера. Милана – собака-проводник, воспитанница Александры Иванюк. Питомец был специально обучен для помощи незрячим людям. Чтобы стать проводником, Милана проходила специальную дрессировку и обучалась командам вместе с другими собаками. А сегодня сдает контрольное тестирование по общему курсу.

Прежде чем передать питомца хозяину, проверяют его здоровье, для того чтобы гарантировать эффективное обучение. Так Милана становится и другом, и надежным помощником для Марата Халикова.

Собаки-проводники востребованы среди незрячих людей, так как они помогают передвигаться и ориентироваться в пространстве. Кроме того, благодаря им человек не будет чувствовать себя одинокими.