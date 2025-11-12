Кадеты предстанут перед судом за массовую драку в Уфе

Десять учащихся Уфимского кадетского корпуса предстанут перед судом по факту массовой драки. Как сообщили в прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Учащиеся 11 класса обнаружили на плацу учебного заведения оскорбительную надпись в адрес своей роты. Решив, что авторами являются ученики 10 класса из другой роты, они организовали нападение на них. В ходе конфликта применялись уставные ремни с металлическими бляхами, перчатки с усилением, а также металлические перекладины и болты.

В результате драки телесные повреждения различной тяжести получили 40 воспитанников корпуса. Двоим из них был причинен тяжкий вред.