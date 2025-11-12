Кадеты предстанут перед судом за массовую драку в Уфе

Десять учащихся Уфимского кадетского корпуса предстанут перед судом по факту массовой драки. Как сообщили в прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.
Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Учащиеся 11 класса обнаружили на плацу учебного заведения оскорбительную надпись в адрес своей роты. Решив, что авторами являются ученики 10 класса из другой роты, они организовали нападение на них. В ходе конфликта применялись уставные ремни с металлическими бляхами, перчатки с усилением, а также металлические перекладины и болты.
В результате драки телесные повреждения различной тяжести получили 40 воспитанников корпуса. Двоим из них был причинен тяжкий вред.
Обвиняемые, которым на момент происшествия было по 16–17 лет, частично признали свою вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.