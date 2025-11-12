В Башкирии началась работа по первым поручениям Радия Хабирова с Прямой линии

Более 8,5 тысяч обращений поступило на Прямую линию с главой республики. Специалисты уже начали готовить ответы на каждое обращение. Напомним, накануне Радий Хабиров на протяжении 4 с половиной часов отвечал на некоторые из них в эфире региональных телеканалов и радиостанций. Речь главы уже разбирают на цитаты. Ну а эксперты дают свою оценку ключевому политическому событию года. Еще раз о том, как это было и какие вопросы уже решили, – в нашем сюжете.

Судя по количеству обращений, проблемы с дорогами – первое, что волновало жителей. Вопросы о ремонте того или иного участка поступали со всех концов республики. И по каждому озвученному обращению Радий Хабиров давал поручения профильным ведомствам.

Затронули и крупные инфраструктурные проекты. Например, так называемые «Южные ворота» Уфы – улицу Пугачева, сроки сдачи которой несколько раз переносились. На днях движение наконец запустили по двум полосам. А вот полностью все работы завершат уже в следующем году.

Глава еще в начале прямой линии обозначил: ситуация с бюджетом не самая лучшая. Эта та причина, по которым реализация многих проектов, что называется, сдвигается вправо. Но не отменяется. Существенная статья расходов – поддержка участников спецоперации и членов их семей. И Радий Хабиров чётко дал понять: именно это для него в приоритете.

Даже одна решенная проблема уже говорит о полезном формате прямой линии, констатируют эксперты. А здесь шанс получили многие из обращений.

Чиновники не стали дожидаться следующего дня. Как рассказали в Минздраве, уже в течение получаса с женщиной связалась заместитель министра. После прямой линии принято решение пересмотреть маршрутизацию пациентов, а также провести дополнительное обучение специалистов по данному заболеванию.

Пожалуй, самый необычный и, вроде бы, немного шуточный вопрос, но сама тема серьезная. Фейки за последние годы стали одним из главных инструментов попыток дестабилизировать обстановку. Чего только стоят многочисленные вбросы о скорой отставке и самого Радия Хабирова, и членов его команды. И едва ли не с первых дней работы.

Республика, несмотря на трудности, поступательно движется вперед. Много планов Радий Хабиров обозначил и по ремонту разных культурных объектов, строительству и благоустройству в районах и городах.