Синоптики Башкирии обещают потепление до +9°C

По прогнозам синоптиков Башгидромета, сегодня, 13 ноября, осадков в республике не предвидится, лишь на западе днем пройдет мокрый снег с дождем. Местами туман, гололед и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем составит от 0 до +5°C.
В пятницу, 14 ноября, существенных осадков также не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется в северных районах республики. Ветер южный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5°C, при прояснениях возможно похолодание до -5°C. Днем воздух прогреется до +4, +9°C.