Синоптики Башкирии обещают потепление до +9°C

По прогнозам синоптиков Башгидромета, сегодня, 13 ноября, осадков в республике не предвидится, лишь на западе днем пройдет мокрый снег с дождем. Местами туман, гололед и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем составит от 0 до +5°C.