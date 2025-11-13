В Башкирии IT-специалисты могут купить жилье по льготной ипотеке

С начала года в Башкортостане по программе льготной ипотеки выдали 229 кредитов IT-специалистам. Это действенный механизм поддержки со стороны республики. Работники сферы информационных технологий могут приобрести недвижимость под 6%. И с момента запуска кредитования по сниженной ставке в 2023 году программой воспользовались около 16 тысяч человек. Она продлится до 2030 года.
Уютные посиделки за просмотром фильма для супругов Бахтияровых стали особенно ценными с приобретением своего гнездышка. В получистовую евродвушку Никита и Ксения заехали год назад, и все ремонтные работы взял на себя глава семьи. Осталось доделать мелочи, говорят они. Но покупка недвижимости – уже за счастье. Мужчина взял квартиру по программе льготной ипотеки.
Никита Бахтияров работает IT-архитектором почти 12 лет. Выстраивает системы безопасности для промышленных компаний. И именно для сотрудников сферы информационных технологий запустили механизм поддержки. Они, как и наш герой, могут взять кредит на жилье по сниженной ставке – под 6% годовых.
По данным Минцифры Башкортостана, за последние 4 года в республике количество айтишников возросло в 10 раз. И пик выдачи льготной ипотеки пришелся на 23-24 годы. В этом же динамика снизилась из-за более жестких условий участия в программе. Мера распространяется на граждан России до 50 лет включительно. А для уфимских заемщиков средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние 3 месяца должна составлять от 150 тысяч рублей, для жителей остальных населенных пунктов региона – от 90 тысяч.
IT-ипотеку можно сложить с суммой, взятой в кредит по рыночной или другой льготной ставке, тогда общая сумма займа увеличится до 18 млн руб. К слову, с начала действия программы два года назад направлено свыше 11,5 млрд рублей. Это говорит о том, что спрос на нее большой. Поэтому ее решили продлить до 2030 года. И поддержка IT-сектора – одна из ключевых целей нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».