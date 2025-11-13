В Башкирии IT-специалисты могут купить жилье по льготной ипотеке

С начала года в Башкортостане по программе льготной ипотеки выдали 229 кредитов IT-специалистам. Это действенный механизм поддержки со стороны республики. Работники сферы информационных технологий могут приобрести недвижимость под 6%. И с момента запуска кредитования по сниженной ставке в 2023 году программой воспользовались около 16 тысяч человек. Она продлится до 2030 года.

Уютные посиделки за просмотром фильма для супругов Бахтияровых стали особенно ценными с приобретением своего гнездышка. В получистовую евродвушку Никита и Ксения заехали год назад, и все ремонтные работы взял на себя глава семьи. Осталось доделать мелочи, говорят они. Но покупка недвижимости – уже за счастье. Мужчина взял квартиру по программе льготной ипотеки.

Никита Бахтияров работает IT-архитектором почти 12 лет. Выстраивает системы безопасности для промышленных компаний. И именно для сотрудников сферы информационных технологий запустили механизм поддержки. Они, как и наш герой, могут взять кредит на жилье по сниженной ставке – под 6% годовых.

По данным Минцифры Башкортостана, за последние 4 года в республике количество айтишников возросло в 10 раз. И пик выдачи льготной ипотеки пришелся на 23-24 годы. В этом же динамика снизилась из-за более жестких условий участия в программе. Мера распространяется на граждан России до 50 лет включительно. А для уфимских заемщиков средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние 3 месяца должна составлять от 150 тысяч рублей, для жителей остальных населенных пунктов региона – от 90 тысяч.

Чтобы работники IT-компаний могли воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо соответствие IT-компании нескольким требованиям. Основное – эта IT-компания должна быть аккредитована в Минцифры России, пользоваться налоговыми льготами и предоставить раскрытие налоговой тайны. А проверить, попадает ли организация под данные условия, можно на портале Госуслуг. Руслан Ситдыков, начальник отдела Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан