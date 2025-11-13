В Уфе журналистам вручили премии конкурса им. Гадия Арсланова

Многие работы были посвящены героям Великой Отечественной войны и воинам спецоперации. Среди участников были представители СМИ не только Башкортостана, но и других регионов. Спецприз получила журналист Надежда Уварова из Челябинской области.

Отметим, что Гадий Арсланов, в честь которого учреждён конкурс, был ветераном Великой Отечественной войны и много лет возглавлял газету «Стерлитамакский рабочий». Среди организаторов – родные и близкие известного журналиста. Свои работы присылают авторы не только со всей России, но и стран дальнего Зарубежья.