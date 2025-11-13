В Уфе в рамках «Онкопатруля» провели сложнейшую операцию

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн вместе с медиками из Башкортостана провел одну из сложнейших операций – экзентерацию органов малого таза с реконструктивной, пластической хирургией. В республике прошел третий день Всероссийской акции «Онкопатруль». Ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России продолжают проводить мастер-классы и обмениваться опытом с врачами нашего региона.
В режиме онлайн-трансляции более сотни медиков Башкортостана наблюдали за манипуляциями столичных хирургов. Главный онколог Минздрава страны и врачи Республиканского клинического онкологического диспансера несколько часов хлопотали над операционным столом. Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза, она включает в себя удаление мочевого пузыря, матки с придатками и всех прилегающих тканей.
Для удержания урины создают специальный резервуар из тканей кишечника. И главная сложность операции, по словам онколога, именно в реконструкции органов, последующего восстановления и адаптации человека. Раньше такие вмешательства проводились крайне редко.
Высокотехнологичные малоинвазивные операции на молочной железе, легком, желудке и пищеводе, резекция языка. Мастер-класс по лучевой диагностике, на котором разобрали семь разных клинических случаев. Программа расписана с утра до вечера.
Федеральный «Онкопатруль» появился в Башкортостане в 2019 году. Тогда же в регионе и начала активно развиваться онкологическая служба. Это сохранение здоровья населения и снижение смертности от рака благодаря его раннему выявлению и формированию здорового образа жизни.
И проект – это не только про проведение операций. На крупнейших предприятиях Башкортостана организовали встречи в формате открытого диалога. Параллельно работала мобильная бригада врачей – сотрудники смогли пройти диспансеризацию. Внимание уделили и будущему башкирской медицины: на просветительском семинаре студенты БГМУ задавали интересующие вопросы.
Регион задает высокую планку. Благодаря масштабной инициативе передовые методы борьбы с раком доходят и до обычных больниц. Шаг за шагом, повышая качество лечения, осведомленность и озабоченность жителей республики о своем здоровье.