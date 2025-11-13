В Уфе в рамках «Онкопатруля» провели сложнейшую операцию

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн вместе с медиками из Башкортостана провел одну из сложнейших операций – экзентерацию органов малого таза с реконструктивной, пластической хирургией. В республике прошел третий день Всероссийской акции «Онкопатруль». Ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России продолжают проводить мастер-классы и обмениваться опытом с врачами нашего региона.

В режиме онлайн-трансляции более сотни медиков Башкортостана наблюдали за манипуляциями столичных хирургов. Главный онколог Минздрава страны и врачи Республиканского клинического онкологического диспансера несколько часов хлопотали над операционным столом. Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза, она включает в себя удаление мочевого пузыря, матки с придатками и всех прилегающих тканей.

Выросла такая опухоль в шейке матки, которая проросла в мочевой пузырь, практически во все те структуры, которые выводят мочу. То, что опухоль растет, как правило, в шейке матки, а не в капсуле, в этом сложность. Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

Для удержания урины создают специальный резервуар из тканей кишечника. И главная сложность операции, по словам онколога, именно в реконструкции органов, последующего восстановления и адаптации человека. Раньше такие вмешательства проводились крайне редко.

Высокотехнологичные малоинвазивные операции на молочной железе, легком, желудке и пищеводе, резекция языка. Мастер-класс по лучевой диагностике, на котором разобрали семь разных клинических случаев. Программа расписана с утра до вечера.

Методика пайпэк для лечения метастазов по брюшине, так называемого перитонеального канцероматоза как альтернатива хайпэку – это пайпэк. Это тоже новая, российская разработка, российская методика. Она тоже сегодня впервые будет выполнена в онкологическом диспансере у нас. И, возможно, она также встанет на лечение наших пациентов. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач России

Федеральный «Онкопатруль» появился в Башкортостане в 2019 году. Тогда же в регионе и начала активно развиваться онкологическая служба. Это сохранение здоровья населения и снижение смертности от рака благодаря его раннему выявлению и формированию здорового образа жизни.

И, действительно, мы видим увеличение продолжительности жизни пациентов Республики Башкортостан и уменьшение смертности, раннее выявление – это все обязательные индикаторы качества любой службы, особенно онкологической, и здесь мы видим, что работа идет большая. Не только потому, что тут работает, и поэтому тоже, университет федеральный, который возглавляет Валентин Николаевич Павлов, но и, конечно, поддержка главы – не каждый глава приглашает второй раз. Но как раз с Радием Фаритовичем мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

И проект – это не только про проведение операций. На крупнейших предприятиях Башкортостана организовали встречи в формате открытого диалога. Параллельно работала мобильная бригада врачей – сотрудники смогли пройти диспансеризацию. Внимание уделили и будущему башкирской медицины: на просветительском семинаре студенты БГМУ задавали интересующие вопросы.

У нас идет такое системное развитие онкологической службы. Это вы совершенно четко сказали. Это и строительство, и дооснащение. Впереди установка таких оборудований, как ОФЭКТ/КТ, например. Это опять же усилит нашу службу и поможет не только в быстром и раннем выявлении, но и в более точной постановке диагноза. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан